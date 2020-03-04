【新冠肺炎】全國新增119例確診　1月22日以來單日新增最低點

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，據中國衛健委最新數據，3月3日0時至24時，全國新增確診病例119例（湖北115例，其他省份4例），新增死亡病例38例（湖北37例，內蒙古1例），新增疑似病例143例。 2日，湖北以外新增11例，3日湖北外全國新增確診數又下降至個位數。此外，3日也是1月22日以來全國單日新增確診病例最低點。

當日新增治癒出院病例2652例，解除醫學觀察的密切接觸者6250人，重症病例減少390例。

截至3月3日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例27433例，累計治癒出院病例49856例，累計死亡病例2981例，累計報告確診病例80270例，現有疑似病例520例。累計追蹤到密切接觸者666397人，尚在醫學觀察的密切接觸者36432人。

湖北新增確診病例115例（武漢114例），新增治癒出院病例2389例（武漢1859例），新增死亡病例37例（武漢31例），現有確診病例25905例（武漢22368例），其中重症病例6232例（武漢5723例）。

累計治癒出院病例38556例（武漢24890例），累計死亡病例2871例（武漢2282例），累計確診病例67332例（武漢49540例）。新增疑似病例52例（武漢43例），現有疑似病例340例（武漢234例）。