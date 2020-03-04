【新冠肺炎】不戴口罩怕感染戴口罩被指責　意大利華僑欲回國避疫

新型冠狀病毒肺炎（俗稱「武漢肺炎」）疫情在全球擴散，目前意大利確診病例突破2500宗，成為疫情擴散最嚴重的國家之一。惟意大利政府的政策和當地華人的防護意識產生矛盾，有華人戴上口罩後卻被指責，甚至發生極端分子會毆打戴口罩華人的事件。 而隨著疫情加劇，不少意大利華僑的生意也一落千丈，處於虧損和關門的境地。在各種壓力之下，他們萌生了回國避疫的想法。

2月23日，數名戴著口罩的遊客在意大利威尼斯遊覽。（新華社）

意大利馬爾凱國際中文學校校長李加越是浙江溫州的華僑，他接受內媒訪問時透露，意大利疫情愈來愈嚴重，人心惶惶。生活用品倒是沒多大問題，但意大利政府的政策和華人的防護意識有矛盾。「華人一直在強調要戴口罩，少出門，停工停學。但是意大利政府的防控疫情政策不一樣，他們說『生病的人才戴口罩，新冠肺炎病毒只是比流感危險一點點，沒必要停工停學』。」當地華人因此非常苦惱：出門戴口罩，還是不戴口罩？

另一名接受訪問的溫州華僑是意大利中意青年聯合會會長鄭再生，他在佛羅倫斯的商場購物，看到意大利人沒戴口罩，他摘下口罩放在口袋，「這裏的許多意大利人都不戴口罩，華人戴口罩會被他們指責。」

2月29日，在意大利羅馬，遊客和市民觀看球賽。觀眾席上有人戴上口罩，但更多人未有佩戴口罩。（新華社）

一直在意大利北部生活的浙江麗水同鄉會會長饒俊媚亦有同樣的煩惱，據她介紹，即使疫情愈來愈嚴重，意大利街上戴口罩的人仍很少。「意大利人見面會行貼面禮，在他們看來，戴口罩的要麼是病人、要麼是醫生，當地政府也沒有強行要求出門戴口罩。見到出門戴口罩的人，很多當地人會避而遠之。我戴口罩上街還得用圍巾擋住口罩。有一些極端分子會無緣無故毆打戴口罩的華人、華僑，並且說一些難聽的話。」

另一方面，據饒俊媚透露，受新冠肺炎疫情影響，1月底開始，意大利北部的中餐廳生意下降兩成至三成，很多客人到餐廳都會問有沒有新來的中國人。2月中旬開始，意大利開始出現疫情後，中餐廳的生意開始直線下降，同比下降約五成。2月23日起，意大利疫情進一步蔓延，北部的華人自發關停了餐廳。

不少意大利華僑萌生了回國避疫的想法。饒俊媚表示，2月中旬在意大利的麗水籍回國人員每天只是個位數，2月底開始增多，最近幾天就更多了。「昨天我就接到16個電話，都是聊回國的，其中8個人已明確要回國，還有人不肯告訴我確切消息。想回國的主要原因是，他們感覺老家浙江的疫情控制得好，而且具備非常好的新冠肺炎治療經驗。」

據悉，意大利到中國的航班早已停航，當地華僑需輾轉俄羅斯才能坐飛機回國，也有人正在商討包機回國。而浙江至今有8宗境外輸入性病例，全部人都擁有麗水市青田縣戶籍，並在意大利工作生活。

（錢江晚報/澎湃新聞）