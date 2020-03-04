【新冠肺炎】湖北逾300囚犯染疫　特定方艙醫院收治監所在押人員

新型冠狀病毒肺炎（俗稱「武漢肺炎」）疫情持續，湖北監獄系統上月爆發大規模疫情，現有罪犯確診病例323人，疑似病例10人，引起外界關注。 關於確診囚犯的收治問題，中央指導組副組長、中央政法委秘書長陳一新此前要求，對5名確診重症患者要送定點醫院搶救救治，其餘確診輕症患者要全部收入監獄內方艙醫院。 近日，湖北省委書記、省新冠肺炎疫情防控指揮部指揮長應勇到武漢市方艙醫院督導疫情防控工作，收治監所在押人員的方艙醫院內部畫面亦隨之曝光。

應勇到武漢市方艙醫院督導疫情防控工作。（影片截圖/湖北衛視）

周一（2日），應勇先後去了漢陽區漢汽方艙醫院和蔡甸區大集方艙醫院。據《湖北日報》披露，應勇到漢汽方艙醫院檢查方艙改造和收治準備情況，其中1號方艙擬專門隔離收治監獄系統服刑人員。蔡甸區大集方艙醫院則主要收治武漢市各看守所的在押人員。

周二（3日），應勇又去了蔡甸區袁家台方艙醫院，該院承擔武漢女子監獄疫情防控救治任務。

據介紹，漢汽方艙醫院在2月25日建設完工並開展驗收。該醫院位於漢陽造創意產業園內，是利用約4萬平方米舊廠房改造而成，於2月18日開工建設，共有2294張床位，將交由武漢市統一調度使用。

漢汽方艙各艙集中設有飲水機、洗漱台、淋浴間、移動廁所和空調、電視機、微波爐等設施設備，滿足日常生活需求；配置視頻監控、廣播和呼叫器，提高醫護人員管理效率；同時設立Wi-Fi網絡和圖書角，每張床還配有固定接線板、收納箱和拖鞋等物品。

另據湖北新聞聯播披露，在漢汽方艙醫院，應勇了解監獄確診和疑似患者收治、密接者和治癒出院人員隔離等情況，詢問還存在哪些困難，並對監獄防控救治存在的問題當場研究解決。在蔡甸區大集方艙醫院，他對武漢市對看守所所有在押人員進行核酸檢測、分類處置的做法予以肯定。

專門收治湖北監所在押人員的方艙醫院。（影片截圖/湖北衛視）

在袁家台方艙醫院，應勇檢查督導患者救治、方艙運行工作，詢問監所人員隔離安置、方艙醫院醫護力量配備等情況，並現場研究解決監獄防控存在的問題。

他強調，要深懷責任之心、仁愛之心，把監所人員的收治隔離放在突出位置，奔著問題去，拿出措施來，以更加認真負責的態度和堅決果斷的處置，遏制監所等特殊場所疫情蔓延。發生疫情的監所要堅決果斷處置，把確診和疑似患者及時轉到對口方艙醫院集中救治。

應勇提到，對治癒出院的服刑人員和刑滿釋放人員嚴格實施隔離觀察。要加強檢查督查，對工作落實不力、影響疫情防控的責任人嚴肅追責問責。

（微信公眾號「政知見」）