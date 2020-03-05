【新冠肺炎】「武漢神醫」李躍華稱靠拮穴位治多人　遭揭非法行醫

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續。早前，湖北省司法廳退休副廳長陳北洋一家三口疑感染新冠病毒肺炎，然而卻因為醫院病房「達不到廳級幹部標準」，拒絕社區工作人員勸說，不去醫院，執意居家。 及後，網上流傳一份署名為陳北洋的「道歉信」稱，其早前曾尋找醫院希望能夠入住，但未能如願，不得已之下請了一個名為李躍華的醫生為家人「治療」，結果全家3個患者都被「治好」。 就此，李躍華的 「穴位注射苯酚療法」走紅，被奉為「能治好新冠肺炎患者的神醫」。然而，內媒日前揭露，上述「療法」並未得到驗證，李躍華亦沒有行醫資格。此外，因密切接觸新冠肺炎患者，他已經被隔離。

據了解，李躍華開設了一間「武漢愛因思中醫專科門診部」，號稱「治療」各類疑難雜症。據他自稱，用其已申請專利的「穴位注射苯酚療法」，「治癒」了15名確診或疑似的新冠肺炎患者，並解釋該「療法」能「直接殺死新冠病毒」，原理是「注射4個穴位後能『封』住病毒走向」。

內媒聯絡李躍華提供的其中一名「治癒者」電話，對方稱，因當時床位緊張等因素，只在醫院拍過電腦斷層掃瞄，未用過醫院的藥，經李躍華半個月「治療」後已康復，無後遺症，目前兩次核酸呈陰性。

不過，湖北衛計委綜合監督局近日發布調查報告指，李躍華配製的注射材料未取得藥品監督管理部門的許可，所持執業證為假，係非法行醫，認為李躍華涉嫌犯罪，建議移交警察機關處理。對於衛計委報告，李躍華承認自己的確是無證行醫。但他同時表示，報告內容「有點不合情理」，並對其「療法」仍然滿懷信心。

另外，網上流傳李躍華「看診」都是上門服務，與病人接觸時甚至連口罩也不戴。3月1日，李躍華因密切接觸新冠肺炎患者而遭隔離。

湖北衛計委對李躍華非法行醫的調查報告。（湖北衛計委）

曾去信各國使館聲稱能治伊波拉

衛計委報告發布後，不少網民怒斥李躍華是騙子。面對爭議，隔離中的李躍華接受了內媒《南方周末》電話採訪，表示衛計委調查報告不應該在網上公開，因為沒有找他核實。「但是不要緊，調查報告還沒有形成效果，可能在網上引起輿論炒作，實際上還是沒有甚麼效力。」認為調查報告是為了突出其不合法，但不提「療效」，有點偏頗。

至於自己的偽造證件，他表示，幫其辦理假證的醫院「是部隊的，但各個科室被分別承包，魚龍混雜」。他又表示，伊波拉在非洲流行的時候，他給各國使館寫過信，推廣自己的「治療方案」，只不過大部份被退回來了。

指病毒不是活的 「介於生命與非生命之間」

他又向記者表示，病毒介於生命和非生命之間，「這種常識你應該知道吧？」假如把病毒能夠「提純」出來，會看到它是結晶狀的粉末，「它根本就不是活的」。他又指，病毒「比微生物小到不知哪裏去了」（註：病毒本身就是一種微生物）。

他又指，自己的注射液「有效成份」是苯酚稀釋液，可以「治療」多種疾病，包括愛滋病、尖銳濕疣（俗稱椰菜花）。他又推薦從蚯蚓提取的「地龍注射液」，亦含有苯酚，「我也是剛剛聽說這個藥，你要想了解你就到百度裏面去搜，好不好？」

據悉，截至目前，李躍華推崇的「穴位注射苯酚療法」未獲證實。其提供的15名「治癒者」數據亦未得到官方證實。而在國家衛健委發布的多個版本的新型冠狀病毒肺炎診療指南上，未提及「苯酚稀釋劑」。

（綜合報道）