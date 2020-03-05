中國公民在菲涉洗錢、非法色情業？　華使館：譴責毫無根據指控

針對近期傳媒有關在菲中國公民涉及洗錢、非法色情業等報道，中國駐菲律賓大使館新聞發言人今天（5日）發表聲明稱，譴責出於特殊政治目的而對中國作出毫無根據的指控，堅決反對任何基於假新聞而發表不負責任的言論。

大使館稱，中國政府高度重視打擊違法犯罪活動，一直同菲政府就打擊跨國犯罪保持密切合作，並取得了良好成效。中國大使館致力於維護在菲中國公民的合法權益，願繼續同菲有關部門加強溝通與合作，為在菲中國公民提供領事服務和保障。

大使館指出，譴責出於特殊政治目的而對中國作出毫無根據的指控，堅決反對任何基於假新聞而發表不負責任的言論。個別違法犯罪案件僅為孤立事件，不能代表中菲關係全貌。

中國駐菲律賓大使館。（外交部官網）

據早前消息，菲律賓藍絲帶委員會主席參議員戈登（Richard Gordon）近日警告，中國國民湧入菲國並夾帶過量金錢，呼籲當局進行調查。而菲國財政部周一（2日）公告，政府已開始調查中國公民的洗錢案，目前掌握兩集團洗錢共3.68億美元（約28.6億港元）。

彭博社報道指，上述兩集團被稱為「Rodriguez」和「中國人」（Chinese），已被菲國海關總署追蹤，自去年6月開始各自攜帶2億美元和1.68億美元入境。財政部稱，犯案人透過每周2到3次旅行、每次12000披索至50000披索（約1842至7675港元）飛往菲律賓，接頭的軍警則讓他們略過檢查。

據了解，旅客最多可攜帶1萬美元或其他等值外幣進出菲律賓。而上個月反對派參議員Risa Hontiveros便透露，有些移民官員讓沒有身份證的中國公民入境，讓他們得以在網上賭場非法工作，促使總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）下令翻新移民系統。

中國駐菲大使館去年8月曾表示，大量與賭博有關的資金正非法流出中國，往菲律賓流入，這些資金建立的賭博行業正僱用大量中國籍員工、擠壓菲律賓的線上賭場業，而菲國線上賭場業的目標客群正是中國賭徒。

（綜合報道）