【新冠肺炎】Apple向湖北員工發物資　贈N95口罩及全新iPad獲激讚

中國內地爆發新冠肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情後，多個行業停工，部分企業亦採用在家工作、輪班工作等措施，減低感染風險。其中美國蘋果公司（Apple）就向駐留在湖北省及溫州市的員工發送救援物資，當中除了包括N95口罩外，更令人驚喜的是額外贈送了一部iPad，供員工消磨時間，獲內地網友大讚。

蘋果公司為滯留在湖北和溫州等地的員工發放救援物資，當中包括兩包N95口罩，數量約20個、洗手液、體溫計、濕紙巾、藍罐曲奇餅乾、立頓紅茶、雀巢特濃咖啡等。而除了生活必需品外，更額外贈送一部全新10.2吋的iPad，價值2499元人民幣（點圖放大瀏覽）：

物資包內更附有封長信向員工送上祝福，「我們知道你在這個充滿挑戰的時刻保持堅強，我們了解你面臨的許多困難，想要為你和你的家人提供最好的支援。我們代表整個蘋果團隊向你致上最好的祝福，並送上一個慰問包，內有一些提供舒適的物品和iPad，其中iPad可供孩童的線上學習，或是幫助你消磨時間」。

蘋果公司的貼心舉動獲不少人大讚，有員工更表示「曾在接受隔離時，接獲英國打來的問候電話」，不少內地網友則在微博微信留言稱：「好羨慕」、「傳說中別人的公司」、「我都想去了」、「我酸了」。

【相關圖輯】外勞獲發口罩 政府每天向全民發短訊 點圖看看疫情下的新加坡↓↓↓

+ 12 + 11 + 10

【相關圖輯】武漢肺炎｜背後突現裸女、未關鏡頭抽煙 內地直播上課引起的尷尬事（點圖放大瀏覽）↓↓↓

+ 9 + 8 + 7

延伸閱讀：

武漢一36歲患者康復後再發病 最後竟猝死

全球疫情統計／德國確診數超越日本！南韓累計39死

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】