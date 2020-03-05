【新冠肺炎】湖北庫房僅「零星收入」　財政部設撥款機制幫助周轉

新型冠狀病毒肺炎疫情肆虐全國，重災區湖北省近段時間陷入「停頓」狀態，各行業悉數停擺，經濟生產仍待恢復。 針對疫情對湖北省財政收入的影響問題，財政部副部長許宏才周四（5日）在記者會上表示，2月份湖北省只有零星收入入庫，判斷3月份仍保持相同情況，因此對湖北省建立國庫庫款周調度制度，第一周已經給湖北省提前撥付資金350億（人民幣．下同）。

2月5日，河北秦皇島將1500萬元醫療設備捐贈湖北咸寧。（新華社）

據許宏才介紹，1月份湖北省一般公共預算收入保持增長。2月份情況發生了比較大的變化，只有零星收入入庫，但是2月末湖北省庫款的情況還比較好，原因是除了疫情防控和基本的支出安排之外，有很多的支出實際上沒有開支，總體到2月份為止，湖北省國庫庫款餘額有1306億元。

據財政部判斷，進入3月份以後，由於湖北收入仍然會保持零星入庫，但是隨著疫情的防控和復產復工，財政支出會相應增加。3月份開始，對湖北省建立國庫庫款周調度制度，第一周已經給湖北省提前撥付資金350億，將繼續跟湖北保持密切聯繫，及時按周調度資金，保證湖北省庫款資金周轉的需要。

此外，許宏才還透露，截至3月4日，各級財政共安排疫情防控資金1104.8億元，目前已經使用714.3億元，未使用資金390.5億元。上述資金主要用於患者的醫療救治、醫務人員工作的補貼，還有醫院疫情防控物資的採購購置，物資的收儲等方面，還有一些困難家庭的救助。

中央財政安排湖北的防控經費則達到62億元，包括患者醫療救治、醫務人員補助、醫院建設等，這些資金按照「特事特辦」的原則，開通了綠色通道。

（綜合報道）