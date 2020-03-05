【新冠肺炎】商務部：從未管制口罩貿易　不禁止口罩及原材料出口

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續。商務部今天（5日）在網上記者會上表示，中國的口罩需求仍處於高位，但中國政府從未管制口罩貿易，不禁止口罩及原材料出口。

3月5日，商務部舉行網上新聞發布會。商務部外貿司司長李興乾在會上表示，儘管中國口罩產能產量得到快速提升，供需狀況有了較大改善，但隨着各類企業大範圍復工復產，口罩需求仍處於高位，存在較大供應缺口。

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針對近期有外媒報道，中國因疫情而禁止出口醫用口罩及生產所需的原材料，令其他國家和地區面臨口罩短缺。李興乾回應稱，中國是全球口罩生產大國，多年以來，一直為世界各國提供醫用和民用口罩出口服務，每年出口數量穩定在生產規模的70%以上。

李興乾表示，口罩屬於自由貿易產品，中國政府未設置任何貿易管制措施。疫情發生以來，商務部作為對外貿易歸口管理部門，從未發布過有關口罩及其生產原材料出口的禁令，企業可以按照市場化原則開展相關貿易。

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值得一提是，內地爆紅的科普短片微信公眾號「回形針」2月29日發布影片，詳細分析了內地民眾難買到口罩的原因，主要是原材料熔噴布缺乏導致產能緊張，加上供應有優先級，一般民眾在市面購買口罩就更加困難。

影片亦提及，根據工信部統計，1月20日後的20天左右，中國的口罩產能才恢復到2019年的水平。短片分析指，在此期間，主要是通過各種渠道進口的口罩解決了需求。由於防控物資幾乎都由政府統一調度，優先供應給醫療和生產人員，隨着復工人數的增加，下游供應商的口罩仍然會面臨短缺，直至疫情真正得到控制。

（綜合報道）