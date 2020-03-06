【新冠肺炎】接連有中國人被驅逐出境　中國駐俄大使館稱高度關注

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情嚴峻，其中在俄羅斯首都莫斯科，當地執行嚴格防疫措施，利用人臉識別技術監控可能的感染者，並將他們送往隔離中心。有中國傳媒早前披露，不少中國籍被隔離者在不知情的情況下違反隔離令，結果就遭到驅逐出境、五年不得入境俄羅斯等的處罰。 中國駐俄羅斯大使館周五（6日）發文，表示高度關注中國公民被遣返的事宜，並稱會繼續密切關注，繼續與俄羅斯方而進行溝通交涉，切實維護中國公民合法權益。

中國公民從莫斯科機場入境時，都需要簽署隔離通知書。（北京青年報）

中國駐俄羅斯大使館指，近來莫斯科市地區法院對在新冠肺炎疫情防控期間，違反俄羅斯隔離有關規定的部分中國公民，作出驅逐出境等判決，其中一些中國公民包括留學生提出上訴後被法院二審駁回，但目前仍有繼續申訴權利。

大使館表示，一直有通過外交途徑向俄羅斯外交部、消費者權益保護和公益監督署、科教部、莫斯科市政府等部門了解，與有關高校密切溝通，同時向中國公民了解具體事實，為他們提供必要的領事保護和法律援助，積極維護中國公民合法權益。同時，大使館亦有與上述中國公民保持密切聯繫，及時探望，送去食品、水果、充電設備等慰問品及生活必需品，並派員旁聽庭審。

俄羅斯嚴格執行防疫措施。（美聯社）

大使館有提到其中一宗個案，指有一名中國留學生在二審時，透過辯護律師陳述稱本人及其家長並非有意違反條例，且對社會及公眾健康並未造成危害，希望法官改變一審判決結果。惟法官強調，在莫斯科、聖彼得堡的外國人，只要觸犯俄羅斯相關法律法規即會被判處驅逐出境等行政處罰。法院決議顯示，該名留學生抵達莫斯科後，曾收到莫斯科市首席國家防疫師令，要求在住所進行14天的自我隔離，但被發現在隔離期間外出購物。

（中國駐俄羅斯大使館）