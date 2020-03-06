【新冠肺炎】明報：習近平擬於近期赴武漢　視察醫院及慰問居民

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情嚴峻，據本港《明報》引述消息人士指，國家主席習近平擬於近期前往重災區湖北省武漢市視察疫情防控工作，行程包括有專門醫院「火神山醫院」及「雷神山醫院」，並將會進入社區慰問當地居民。

報道指，習近平的行程，預料會去考察最先收治新冠肺炎患者的金銀潭醫院，同時亦會到「火神山醫院」、「雷神山醫院」。此外，習近平也將進入社區慰問武漢當地居民，但為防意外，會選擇安排到專門入住警察、公務員等的社區。報消息人士更稱，引發爭議的中國科學院武漢病毒研究所以及百步亭社區也在計劃行程之中。

習近平早在1月28日在北京會見世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）時，就表明「這一次的疫情防控工作，我一直是在親自指揮、親自部署。」

報道又稱，習近平早在1月28日在北京會見世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）時，就表明「這一次的疫情防控工作，我一直是在親自指揮、親自部署。」但截至目前為止，習近平只有外出視察過兩次，分別是在上月10日和本月2日，到首都北京的社區和科研機構，至於其餘與防疫工作相關的公開行程，則均不屬所謂的「第一線」。

（綜合報道）