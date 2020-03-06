【新冠肺炎】捐助日本和韓國後　馬雲再向伊朗捐出100萬個口罩

新型冠狀病毒肺炎（俗稱「武漢肺炎」）疫情在全球擴散，其中韓國、伊朗等國家疫情嚴峻，確診病例連日激增，但口罩等個人防備物資供應不足，引起國際關注。 馬雲公益基金會近日已先後向日本和韓國分別捐贈了100萬個口罩。周五（6日），該基金會在微博貼文表示，準備向伊朗捐出第三批100萬個口罩。

馬雲基金會在微博宣布向伊朗捐贈100萬個口罩。（新浪微博）

馬雲公益基金會在官方微博寫道，「萬里尚為鄰，相扶無遠近。最近伊朗疫情日趨嚴重，醫療物資缺乏，看到那麼多人得病，特別是很多婦女、孩子。我們感同身受。這幾天我們又多方努力，籌集到了100萬隻口罩，雖然路途遙遠，運送相當曲折，但是我們會盡最大努力，火速發往德黑蘭，希望這些物資能夠緩解燃眉之急，能夠保護那裡的孩子，希望疫情盡快結束，世界安康。」

據此前報道，馬雲公益基金會和阿里巴巴公益基金會周一（2日）首先宣布，向日本捐贈100萬個口罩，供新冠肺炎防疫使用。隨後，馬雲在個人微博還向此前曾為中國籌集並捐贈醫療物資的日本自民黨幹事長二階俊博發去感謝信。他在信末重申「青山一道，同擔風雨」，期望一切都能夠復原起來。

而為了支持韓國對抗疫情，馬雲公益基金會及阿里巴巴公益基金會周四（5日）也向對方捐贈100萬個口罩。每箱物資都印上「山水之鄰，風雨相濟」的中韓雙語贈言，喻意兩個密切互動的國家在危急關頭同舟共濟。

據悉，馬雲早前與前聯合國秘書長潘基文聯繫，在其牽線下將這批口罩送抵韓國，再交由南韓紅十字會送到最需要的人手中。

去年12月20日，武漢舉行第四屆楚商大會，馬雲在開幕式上致辭。（中新社）

在國內疫情最嚴峻的時期，阿里巴巴也在1月25日宣布設立10億元（人民幣．下同）醫療物資供給專項基金，該基金用於採購海內外醫療物資，包括診療設備、器材耗材、相關製劑等等，定點無償贈送給武漢及湖北的各大醫療機構。1月29日，馬雲公益基金會再宣布捐贈1億元用於支持冠狀病毒的疫苗研發。

阿里巴巴國際站相關人員也曾赴印尼、韓國等14個國家和地區，尋找醫療物資供應商。2月6日晚，阿里巴巴包機從南非將286萬個醫用口罩運回中國，送往湖北、浙江等地的醫療機構用於抗疫。

（綜合報道）