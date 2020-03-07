【新冠肺炎】繼中海油後　中石油以「不可抗力」為由減天然氣進口

內地傳媒引述知情人士透露，由於新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情，中石油已對多間供應商，就所有進口天然氣發出「不可抗力」通知，令其成為第二間拒絕接受進口的中國企業。 據此前消息，中海油在上月初以「不可抗力」為由，暫停至少三間供應商的液態天然氣進口合同。中海油是中國最大的液態天然氣買家，佔中國液態天然氣總接貨能力的一半。

外電報道亦指，中石油的「不可抗力」通知，對象包括液態天然氣同管道天然氣。中石油有40%的天然氣來自進口，其中約70%是通過管道輸入，貨源是中亞、緬甸和俄羅斯，其餘則通過液態天然氣進口。報道指，削減供應，中石油會按比例分配到各供應商，但液態天然氣供應商受到的影響較低。

中石油的「不可抗力」通知，對象包括液態天然氣同管道天然氣。（中新社）

報道又提到，中石油要求將部分船貨推遲到第三季，同時亦可能進一步要求削減管道天然氣的每日接氣量。

早前，中國商務部前副部長、中國國際經濟交流中心副理事長魏建國曾提到，中國「絕對尊重」年初時與美國簽訂第一階段貿易協議中的農產品採購承諾，但由於協議簽署後中國爆發新型冠狀病毒肺炎疫情，需求變得複雜，對於其他採購項目，中國恐怕會被迫啟動「不可抗力」條款而不兌現承諾。

（綜合報道）