【新冠肺炎】中國駐意大利使館：未考慮派包機撤僑，回國須備案

新型冠狀病毒肺炎（俗稱「武漢肺炎」）疫情在全球擴散，其中意大利確診病例數激增，目前感染人數累計逾4600人，成為歐洲疫情的重災區。 中國駐意大利大使館發言人周五（6日）表示，未聽聞中方考慮派包機到當地撤僑，並強調近期準備回國的中國公民要提前上報備案。

意大利米蘭街上的行人戴上口罩防疫。（路透社）

使館發言人稱，近期意大利新冠肺炎疫情快速蔓延，意政府陸續出台多項防控應對舉措。中國駐意大利使領館已多次通過不同方式向意中央和地方政府轉達有關訴求，促請意方認真回應。同時籲請廣大僑胞、留學生、中資企業理性看待疫情，冷靜應對，避免恐慌，既要全面加強自身防護，也要積極遵守意方疫情防控措施。

發言人表示，一些旅意僑胞、留學生對目前疫情比較焦慮和擔憂，流露出回國的想法。根據國內防疫實踐經驗和醫學專家的意見，疫情期間應盡量避免旅行，減少乘坐飛機等密閉式交通工具，防範發生交叉感染。

發言人又強調，目前未聽說使館考慮包機撤僑，先期已訂好回國機票的同胞，務請提前向國內戶籍地、常住地政府報備，同時亦向使領館備案，入境後請配合遵守國內各項防控措施。

發言人呼籲，在意華人應盡量減少不必要的外出、聚會與旅行，避免前往人員密集地區。如已出現疑似症狀，應及時求助，駐意使領館願提供必要協助。

（中國駐意大利使館官網）