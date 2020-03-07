【新冠肺炎】4名意大利華人返京後確診　登機前食退燒藥隱瞞病情

自湖北武漢爆發的新型冠狀病毒肺炎在全球擴散，內地連日出現多宗境外輸入病例，成為疫情防控新的挑戰。 北京警方周六（7日）通報，有在意大利經商的華人通過服用退燒藥降温的方式，隱瞞病情飛抵北京，目前證實為確診患者，已對其立案調查。

意大利米蘭街上的行人戴上口罩防疫。（路透社）

北京公安局官方微博「平安北京」通報稱，廖某君、廖某海等兩個家庭一行8人，周三（4日）自意大利乘機抵達北京首都國際機場。其中，廖某君、廖某海等4人被確診為新冠肺炎病例。

經查，廖某君和廖某海系姊弟關係，與其家人長期在意大利經商。2月下旬以來，廖某君、廖某海相繼出現發熱、乾咳等症狀，在登機前使用藥物退燒降温。家庭成員中存在不如實填寫《中華人民共和國出/入境健康申明卡》的情形，給同機人員造成傳染風險。

周五（6日），北京順義公安分局以廖某君等人涉嫌妨害傳染病防治罪，依法開展立案偵查。北京警方稱，對於拒絕執行疫情防控措施等違法犯罪行為，將依法堅決打擊。

中國駐意大利大使館發言人周五曾表示，目前未聽聞中方考慮派包機到當地撤僑，但強調近期回國的華人應提前向國內戶籍地、常住地政府報備，同時亦向使領館備案，入境後請配合遵守國內各項防控措施。

北京市衛生健康委新聞發言人高小俊周六在記者會上通報，截至目前，北京共有11宗境外輸入確診病例，其中8宗來自意大利，另外3宗來自伊朗。