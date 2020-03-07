【福建泉州欣佳酒店倒塌】約70人被困已救48人　為新冠肺炎隔離點

3月7日晚上7時左右，福建泉州鯉城區南環路的一間酒店突然倒塌。現場有人員被埋，暫未發現人員死亡。官方稱，被困人員約70人。截至8日上午8時16分，已救出47人。國務院安委會辦公室已派出工作組赴現場，指導協助地方開展救援處置工作。 泉州市政府指，涉事的欣佳酒店在新冠疫情發生後，被當局改造為醫學觀察點，用以隔離觀察從省外來當地人士的集中醫學觀察點。

發生倒塌事故的現場。（微博）

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報道稱，發生倒塌事故的欣佳酒店位於泉州南環路。據目擊者吳先生介紹，其住所露台對面就是這間酒店。事發時，他正在家中吃飯，突然聽到一聲巨響，還以為是爆炸，跑到露台看發現對面的整幢倒塌了。吳先生還說，印象中這幢酒店大約五層樓高，事發後有人從廢墟中被救出來。新華社指，消防救援隊員救出一名約兩三歲的兒童，這是到7日夜間為止年紀最小的獲救者。

據應急管理部消息，事故發生後，相關官員到部指揮中心視頻連線現場，調度福建省應急管理廳、消防救援總隊，要求全力組織救援、救治傷者，盡最大可能降低事故致死致殘人數，科學採取救援措施，防止二次事故，保障救援安全；查明事故原因，依法依規追責。

此外，國務院安委會辦公室也派出工作組趕赴現場，指導協助地方開展救援處置工作。福建消防救援總隊已調派泉州消防救援支隊26車147人赴現場救援，增調附近消防救援支隊的重型救援隊進行增援。

有內地網民在微信群組透露，涉事酒店的一樓和二樓被改造為4S店（汽車經銷店）售車，在裝修中敲掉承重牆，致整幢樓倒塌。此消息未得到官方證實。

（閩南網/新華社/人民日報）