【新冠肺炎】伊拉克疫情蔓延　中國派出醫療專家組並援助防疫物資

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續。﻿據新華社消息，由中國紅十字會總會派遣的中方醫療專家組和中方援助的防疫物資3月7日晚由廣州抵達伊拉克巴格達國際機場，以援助伊拉克新冠肺炎疫情防控工作。

應伊拉克紅新月會請求，中國紅十字會總會派遣醫療專家組趕赴伊拉克抗疫前線，並向伊方援助核酸檢測試劑盒、口罩、防護服、重症醫療搶救設備等防疫物資。伊拉克交通部為此派出專機。

中國紅十字會總會援助伊拉克防治新冠肺炎醫療專家組領隊陶中權說，專家組由中國疾控中心專家、鍾南山院士團隊骨幹力量等7名專家組成，預計將在1個月時間內協助伊拉克政府防治疫情，做好新冠肺炎檢測、治療及後續工作；中國在防控新冠肺炎疫情方面積累了很多經驗，在新冠肺炎預防、管控、檢測、重症治療方面對伊拉克目前疫情可起到借鑑作用。

伊拉克衛生部指出，伊政府高度讚賞中國為防控新冠肺炎疫情採取的措施，在伊拉克暴發新冠肺炎疫情的特殊時刻，感謝中國政府和人民的援助。目前伊拉克已報告病毒的本地傳播，亟需嚴肅應對，中方專家組和中方援助的檢測設備將有助提升伊拉克防控疫情的能力建設。

↓↓【圖輯．新冠肺炎疫情在伊拉克蔓延】↓↓

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中國駐伊拉克大使張濤則表示，經歷多年戰亂的伊拉克醫療設施落後，中國政府和人民非常關注伊拉克當前疫情的發展，中方專家組及援助物資的到來可以增強伊方防治新冠肺炎疫情的能力，通過分享中方經驗可以提高伊拉克防控疫情的水平。

伊拉克衛生部7日發表聲明稱，該國當日新增8宗新冠肺炎病例。截至當日，伊拉克累計確診病例已達54宗，其中死亡病例4宗。

（新華社）