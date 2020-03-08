【新冠肺炎】最高檢：涉疫情案件逾千人遭提公訴　詐騙罪佔三成

新型肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，最高檢主管的網站正義網今日（8日）報道，日前最高檢涉疫情防控檢察業務領導小組辦公室主任、第一檢察廳廳長苗生明表示，今年新冠肺炎疫情期間，檢察機關辦理的涉疫情犯罪案件罪名排名第一的是詐騙罪，佔到所有案件的三成以上。

苗生明表示，與非典期間檢察機關辦理的涉疫情案件相比，本次疫情期間案件發案量大，罪名分布也大為不同。非典期間檢察機關提起公訴的涉疫情案件353人，主要集中在製售偽劣藥品，哄抬物價，編造、故意傳播虛假恐怖信息等罪名上。

苗生明續指，而今年新冠肺炎疫情期間，截至日前，全國檢察機關依法提起公訴的涉新冠肺炎疫情案件人數就已經超過1000人，檢察機關介入公安機關立案偵查的案件已經分別達到6000餘件8000餘人。檢察機關辦理的涉疫情犯罪案件罪名排名前三的分別是詐騙罪、妨害公務罪和生產、銷售不符合標準的醫用器材罪，其中詐騙罪佔到所有案件的三成以上。

苗生明認為，當今網絡傳播的便捷性和隱蔽性，讓本次疫情期間詐騙等類別犯罪發案量大幅增長，犯罪行為的傳播速度遠遠快於非典時期，傳播的範圍遠遠大於非典時期，社會危害性更大，「特別是在目前數量最多、佔比最高的詐騙犯罪以及造謠傳謠犯罪中，通過微信、QQ、淘寶等網絡平台實施的佔絕大多數」。

（正義網）