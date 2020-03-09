【新冠肺炎】收治輕症患者萬二人　武漢11家方艙醫院休艙僅剩3家

自新型肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情爆發後，如何讓輕症患者更妥當地得到集中收治和統一治療，成為內地迫在眉睫的一項工作。在武漢快速建造火神山、雷神山兩座醫院收治重症患者之後，武漢又開始徵用大型場地搭建「方艙醫院」用以收治輕症感染者。 隨着大批患者治癒出院，截至3月8日（周日）下午，武漢的14家方艙醫院已有11家休艙。

據官媒新華社3月8日報道，武漢方艙醫院從2月5日收治首批患者到當日，已運行33天，共收治新冠肺炎輕症患者12,000多人。截至3月8日下午，剩餘3家方艙醫院累計在院患者只剩下100多人。

最早實現休艙的是武漢市礄口武體方艙醫院。3月1日下午，該院34名康復的患者出院，他們被轉運到隔離點需進行14天隔離後才回家。這是礄口武體方艙醫院最後一批出院的患者，其他76名患者則進行轉診處理，轉診完畢後礄口武體方艙醫院進行「休艙」處理，不再接收患者。

3月7日，武漢客廳方艙醫院25人治癒出院，59人轉到雷神山醫院。隨着最後一位患者轉出，這家方艙醫院實現患者「清零」。武漢客廳方艙醫院是武漢大學中南醫院牽頭籌建、3天建成的武漢市首批規模最大的方艙醫院。2月9日夜開始收治患者以來，共收治了1,700餘名輕症和普通患者，高峰時期在艙患者1,434人，先後匯聚了來自上海、新疆、寧夏、廣東、江蘇、武漢等十餘支醫療隊、1,100餘名醫護人員。

據該院B廳醫務部負責人孫貴新教授表示，隨着80餘名病患的出艙，武漢客廳方艙醫院成功實現了「三個零」的目標：患者零召回、醫護零感染、病人零死亡。3月7日下午，醫療隊進艙整理、消毒、晾曬機器設備。醫療隊員們於3月8日開始休整、消毒帳篷。

3月8日下午，武漢體育中心方艙醫院送走最後一批13名患者，正式休艙。當日，61名患者痊癒出院，被轉運到隔離點，進行隔離後才再回家。武漢體育中心方艙醫院從2月12日開始收治患者，至3月8日休艙累計收治病人1,056人，累計治癒出院875人，累計轉院181人，同樣實現了醫護人員零感染，患者零病亡、零回頭。

原為解放軍野戰機動醫療系統

據悉，「方艙醫院」是解放軍野戰機動醫療系統的一種，在各種應急救治中也有廣泛使用。「方艙醫院」一般由醫療功能單元、病房單元、技術保障單元等部分構成，是一種模塊化衛生裝備，具有緊急救治、外科處置、臨床檢驗等多方面功能。

由於機動性好，展開部署快速，環境適應性強等諸多優點，「方艙醫院」先後參加了汶川地震、青海玉樹地震等緊急醫療救援任務。