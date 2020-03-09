【新冠肺炎】內地新增40例　武漢以外僅新增4例皆為境外輸入

撰文：蘇子牧
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新型肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情防控形勢持續向好。據國家衛健委最新數據，昨日（8日）內地新增確診病例40例，新增死亡病例22例，新增治癒出院病例1,535例。
值得注意的是，昨日內地除武漢以外僅新增確診病例4例，而且皆為境外輸入。
2月29日，武漢軟件工程職業學院治癒出院患者隔離點內，醫護人員在整理治癒出院患者資料。 (中新社)
截至3月8日24時，內地31個省現有確診病例19,016例（其中重症病例5,111例），累計治癒出院病例58,600例，累計死亡病例3,119例，累計報告確診病例80,735例，現有疑似病例421例。
其中，湖北新增確診病例36例（武漢36例），新增治癒出院病例1,422例（武漢1,163例），新增死亡病例21例（武漢18例），現有確診病例18,303例（武漢16,627例），其中重症病例4,991例（武漢4,735例）。累計治癒出院病例46,433例（武漢30,933例），累計死亡病例3,007例（武漢2,388例），累計確診病例67,743例（武漢49,948例）。
3月8日內地新增報告境外輸入確診病例4例（甘肅4例）。目前，累計報告境外輸入確診病例67例。