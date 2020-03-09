【新冠肺炎】內地現有確診及疑似病例總和　降至2萬宗以內

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新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續。國家衛健委最新數據顯示，內地全部31個省份周日（8日）新增確診病例40宗，新增死亡病例22宗，新增治癒出院病例1535宗。

值得注意是，3月8日，31省份現有確診病例降至19016宗，現有疑似病例421宗，兩者合計19437宗。湖北現有確診病例降至18303宗，現有疑似病例277宗，兩者合計18580宗。無論是31省份還是湖北的現有確診及疑似病例總和，都在同一天降至2萬宗以內。

無論是31省份還是湖北的現有確診及疑似病例總和，都在同一天降至2萬宗以內。（澎湃新聞）

3月7日，內地現有確診及疑似病例總和為20991宗，湖北則有20005宗，皆超過2萬宗。不過，兩項數據翌日都下降到2萬宗以內。

國家衛健委通報指出，截至3月8日24時，內地31個省現有確診病例19,016例（其中重症病例5,111例），累計治癒出院病例58,600例，累計死亡病例3,119例，累計報告確診病例80,735例，現有疑似病例421例。

其中，湖北新增確診病例36例（武漢36例），新增治癒出院病例1,422例（武漢1,163例），新增死亡病例21例（武漢18例），現有確診病例18,303例（武漢16,627例），其中重症病例4,991例（武漢4,735例）。累計治癒出院病例46,433例（武漢30,933例），累計死亡病例3,007例（武漢2,388例），累計確診病例67,743例（武漢49,948例）。

（國家衛健委）

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