【新冠肺炎】內地現有確診及疑似病例總和　降至2萬宗以內

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續。國家衛健委最新數據顯示，內地全部31個省份周日（8日）新增確診病例40宗，新增死亡病例22宗，新增治癒出院病例1535宗。

值得注意是，3月8日，31省份現有確診病例降至19016宗，現有疑似病例421宗，兩者合計19437宗。湖北現有確診病例降至18303宗，現有疑似病例277宗，兩者合計18580宗。無論是31省份還是湖北的現有確診及疑似病例總和，都在同一天降至2萬宗以內。