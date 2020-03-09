【新冠肺炎】快遞行業復工率達92.5%　日處理逾1.6億郵件

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續。國務院聯防聯控機制今天（9日）下午3時舉辦記者會，介紹郵政快遞業服務疫情防控和復工復產有關情況。

本次記者會由國家衛健委新聞發言人、宣傳司副司長米鋒主持，嘉賓包括國家郵政局市場監管司副司長侯延波，中通快遞北京廠窪路網點快遞員李傑，中國快遞協會副會長兼秘書長韓瑞林，中國郵政集團有限公司郵政業務部總經理王志奇，台下嘉賓中國疾控中心研究員馮錄召。

中通快遞北京廠窪路網點快遞員李傑。（01直播）

就疫情期間工作遇到的困難，中通快遞北京廠窪路網點快遞員李傑分享道，有一些小區不讓進，這樣導致快件量送得太少，去年每天可以送三百單，現在只能送一百單。他也呼籲在確保快遞員健康的前提下，可以讓快遞員進入社區，這樣就提高效率。

韓瑞林亦說，在抗擊疫情過程中各個快遞企業不管是國有的還是民營的，不同所有製的企業，不管是防控物資的運送還是複工復產，還是持續地開展社會公益，履行社會責任等方面都發揮了積極有效的作用。

中國快遞協會副會長兼秘書長韓瑞林。（01直播）

中國快遞協會副會長兼秘書長韓瑞林指，疫情爆發以來，不管是各級快遞協會還是各個快遞企業都積極行動起來。各個企業勇於擔當，發揮優勢，積極作為，全力保障疫情防控物資的寄遞運送，為統籌疫情防控和經濟社會發展貢獻了力量。

中國郵政集團有限公司郵政業務部總經理王志奇。（01直播）

中國郵政集團有限公司郵政業務部總經理王志奇指，疫情對郵政產生了一定影響，比如郵件處理和郵件投遞。公司對所有郵件包括運遞車輛、物品、包裹以及處理場地都要進行消毒，因為小區封閉令投遞也受到一定影響。總體來講影響是可控的，服務沒有間斷過，在疫區我們的服務也沒有間斷過。到3月7號湖北郵政投入的在崗人員是1.79萬人，對外營業網點877處，上班投遞的部門有1338個，幹部員工齊上陣，全力保障物品的投送。

他又說，就封閉區域居民的生活用品的投送問題，從1月23日封城以來，湖北省已經累計收寄居民各類郵件355萬件，共計3416噸，主要包括口罩、藥品以及居民生活用品，包括教材、政務服務等等。現在的投遞日趨恢復，每天投遞量達到30萬件，可以說封閉區域郵政通過無接觸投遞，能夠滿足和實時進行有效服務。

國家郵政局市場監管司副司長侯延波。（01直播）

國家郵政局市場監管司副司長侯延波表示，郵政快遞業的複工復產工作可以簡單概括為四句話，就是「人民有需要、企業有擔當、社會有支持、政府有推動」。國家郵政局在全面落實中央疫情防控的有關要求前提下，自2月7日就有序啟動了郵政快遞業的複工復產工作，按照四確保、三優先、梯度推進的原則分階段組織開展行業的複工復產工作，目標是到3月中旬除湖北地區外，行業的產能基本恢復到正常。

為實現這個目標，國家郵政局按日調度，分區、分業、分企、分時，細化和實化各項措施，出台了暫緩消費者申訴考核、延長許可辦理及年度報告時限等一系列政策措施，優化政策環境，減輕基層負擔，目的是推動行業加快復工復產。目前行業復工人數近300萬人，復工率達到92.5%，日處理郵件快件穩定在1.6億件以上，復產率超過80%，順利完成了前兩個階段的階段性目標。截至3月8日全行業承運寄遞疫情防控物資1.73億件，累計8.24萬噸，發運車輛2.4萬輛，貨運班次350架次。

本次記者會由國家衛健委新聞發言人、宣傳司副司長米鋒主持。（01直播）

米鋒通報疫情情況。他表示，3月8日0時—24時，各省（區、市）和新疆生產建設兵團報告：新增確診病例40例，新增死亡病例22例，其中湖北21例，廣東1例，新增疑似病例60例。當日新增治癒出院病例1535例，解除醫學觀察的密切接觸者3802人，重症病例減少153例。現有確診病例19016例，其中重症病例5111例；累計治愈出院病例58600例，累計死亡病例3119例，累計報告確診病例80735例，現有疑似病例421例。累計追踪到密切接觸者674760人，尚在醫學觀察的密切接觸者20146人。

他表示，疫情防控形勢持續向好。湖北以外省份本地新增確診病例數2月27日以來均在個位數，3月7日-8日連續2日無本土新增確診病例；湖北除武漢以外所有地市連續4日無新增確診病例；武漢連續2日新增確診病例降至50例以下。下一步，要緊緊抓住嚴格防控和醫療救治兩個重點，防止疫情反彈。

國務院聯防聯控記者會。（01直播）