【新冠肺炎・有片】慶祝婦女節推免票優惠　河南景區人山人海

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情還在持續。周日（3月8日）是一年一度的三八國際婦女節，河南一景區推出婦女節門票優惠，吸引大批民眾到訪，將景區擠得水洩不通。不過在疫情當前，景區的做法迅速引發爭議。

河南寶泉景區推出婦女節門票優惠，惹來大批民眾到訪，引發爭議。（微信公眾號@河南寶泉旅遊度假區）

內地網民爆料稱，位於河南新鄉的寶泉風景區疑為慶祝三八婦女節，加上近期有鬱金香節，該觀光區在3月6日至8日開放女性免費入園、男性門票半價，且不限制出入人數，廣大民眾塞滿園區，人均距離不到20厘米，甚至不少人懷抱孩童，且未配戴口罩，滿滿的排隊人潮讓拍攝者忍不住驚呼「人山人海」，景區做法亦引發大批網民指責。

對此，景區回應稱，3月8日景區達到疫情期間遊客額定接待量，於當日下午1時啟動限流措施。周一（9日）則已恢復正常票價，至於網傳影片中的人潮則是「瞬時入園人數」，且景區採取了安全措施，包括透過廣播建議遊客保持安全距離，以及每日消毒措施到位，有專業人員負責消毒與安全檢查。

景區還指出，其舉辦的鬱金香踏青賞花節將持續到4月底，請遊客錯開客流高峰，選擇更合適的時間遊覽。

不過，仍有不少網民不滿園區的回應，要求官方徹查事件，嚴肅究辦：

「不怕死的人也太多了吧？」 「該撤掉一批相關官員，引起重視，要不然這種事情會愈來愈多」 「這個景區領導也是膽大，萬一有點事情肯定第一個遭殃」 「當地部門反應機制太差！這種情況下直接關閉景區！」

（綜合報道）