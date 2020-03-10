【新冠肺炎】內地新增19宗　武漢以外已連續3天零新增

撰文：蘇子牧
最後更新日期：
新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，據國家衛健委網站消息，3月9日0時至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例19宗，新增死亡病例17宗（湖北17宗），新增疑似病例36宗。
當天新增治愈出院病宗1297宗，解除醫學觀察的密切接觸者4148人，重症病例減少317宗。
截至3月9日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例17721宗（其中重症病例4794宗），累計治愈出院病例59897宗，累計死亡病例3136宗，累計報告確診病例80754宗，現有疑似病例349宗。累計追蹤到密切接觸者675338人，尚在醫學觀察的密切接觸者16982人
湖北新增確診病例17宗（武漢17宗），新增治愈出院病例1152宗（武漢896宗），新增死亡病例17宗（武漢16宗），現有確診病例17151宗（武漢15732宗），其中重症病例4701宗（武漢4471宗）。累計治愈出院病例47585宗（武漢31829宗），累計死亡病例3024宗（武漢2404宗），累計確診病例67760宗（武漢49965宗）。新增疑似病例13宗（武漢12宗），現有疑似病例246宗（武漢230宗）。
至於新增報告境外輸入確診病例2宗（北京1宗，廣東1宗）。截至3月9日24時，累計報告境外輸入確診病例69宗。
（國家衛健委）