【新冠肺炎】習近平抵達武漢考察　赴火神山醫院及社區慰問

據央視新聞報道，周二（10日）上午，國家主席、中共總書記習近平乘飛機抵達湖北省武漢市，考察湖北和武漢新冠肺炎疫情防控工作，看望慰問奮戰在一線的廣大醫務工作者、解放軍指戰員、社區工作者、公安幹警、基層幹部、下沉幹部、志願者和患者群眾、社區居民。

據報道，習近平下飛機後，首先專程前往火神山醫院，了解醫院建設運行、患者收治、醫務人員防護保障、科研攻關等情況，親切看望正在接受治療的患者，關心慰問日夜奮戰在抗擊疫情第一線的醫務工作者，勉勵大家堅定信心，戰勝疫情。

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習近平中午離開火神山醫院，赴武漢市東湖新城社區，看望居家隔離的社區群眾，實地了解社區疫情防控、群眾生活保障等情況，對社區群眾和防控一線工作人員表示慰問和感謝。

從網上流傳的片段可見，習近平一行人乘坐的白色小型巴士到達社區時，周圍已有多名工作人員等候。習近平等人下車後，社區傳來「武漢加油、中國加油」、「習主席好」等呼喊聲，習近平則向鏡頭方向拱手和揮手示意。

事實上，在習近平到訪前，網上就傳出相關消息。網傳照片顯示，社區住戶收到緊急通知稱，武漢市各區分局上午安排警察入戶，對9樓以上進行安全排查，會在住戶家中待1小時左右，呼籲住戶積極配合警察工作。

習近平1月28日在北京會見世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）時，強調「這一次的疫情防控工作，我一直是在親自指揮、親自部署。」2月10日和3月2日，他還分別訪察了北京的社區和科研機構。

武漢當局自1月23日起關閉離漢通道，實施封城管理，至今已48天。期間內地疫情日漸趨穩，周一（3月9日）內地新增19宗確診病例，其中新增境外輸入病例2宗、武漢新增17宗。不計境外輸入病例，武漢以外已連續3天確診病例零新增。另外，當天新增治癒出院病例1297宗，其中湖北1152宗（武漢896宗）。

截至3月9日24時，據31個省份和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例17721宗（其中重症4794宗），累計治愈出院病例59897宗，累計死亡病例3136宗，累計報告確診病例80754宗，現有疑似病例349宗。

（綜合報道）