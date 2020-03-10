【新冠肺炎】內地留學生經香港回東莞後確診　曾搭的士至深圳灣

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，廣東省衛生健康委員會網站早前公布，一名中國留學生上7日（周六）從西班牙乘坐國泰航空航班CX320來港，8日（周日）抵港後從深圳灣口岸返回內地，9日（周一）確診新型肺炎，被列為境外輸入病例。 東莞衛健局10日（周二）通報該名中國留學生的相關活動軌跡，顯示該女留學生在8日早上7時抵達香港機場，隨後乘坐的士於9時許到達深圳灣口岸，期間全程佩戴一次性口罩。

東莞衛健局10日（周二）通報該名中國留學生的相關活動軌跡，顯示該女留學生在8日早上7時抵達香港機場，隨後乘坐的士於9時許到達深圳灣口岸。圖為香港機場近日情況。（張浩維攝)

據早前報道，廣東省衛健委表示，東莞市衛生健康局9日下午報告1宗境外輸入新冠肺炎病例，患者為中國留學生，7日從西班牙乘坐國泰航班（CX320）來港，8日到達香港國際機場。資料顯示，CX320由西班牙馬德里起飛，於當日上午7時05分抵港。

該名留學生從深圳灣口岸返回內地，衛健委稱其體溫正常，口岸對其進行核酸檢測，9日的核酸檢測結果為陽性。目前患者已轉入東莞市第九人民醫院隔離治療，初步找到6名密切接觸者，均已集中隔離觀察。廣東省衛健委已將相關情況通報香港衛生部門。

患者肺部受感染 無發燒徵狀

而東莞衛健局的最新通報則指，患者為一名19歲女子，現居住於東莞市東城街道新世紀豪園，在西班牙馬德里一家大學讀大學一年級。8日上午7時，該女子抵達香港機場，隨後乘坐的士於9時許到達深圳灣口岸，期間全程佩戴一次性口罩。

8日早上11時左右，患者父母駕車從口岸接其回到家中。此後患者自述一直在房間休息，單獨就餐，與家人近距離接觸時均佩戴口罩。同日晚上7時許，患者佩戴口罩到住宅區門口寄速遞，期間與3名速遞員（均佩戴口罩）有近距離接觸，其餘時間一直在家中無外出，亦未使用公共電梯。

9日，電腦掃描顯示該患者肺部感染，轉入東莞市第九人民醫院隔離治療。目前患者無發燒等不適，情況穩定。