【新冠肺炎】扶貧辦：有決心降低疫情影響　確保如期完成脫貧任務

國務院聯防聯控機制今日（10日）下午3時召開新聞發布會，介紹推進農村疫情防控和脫貧攻堅工作有關情況。

與會嘉賓包括：農業農村部發展規劃司司長魏百剛、農業農村部市場與信息化司司長唐珂、國務院扶貧辦綜合司司長蘇國霞、國務院扶貧辦規劃財務司司長黃豔。

記者會由國家衛生健康委新聞發言人、宣傳司副司長米鋒主持。

記者會現場。（01直播截圖）

黃豔表示，湖北省是中部地區脫貧攻堅的重點省份，扶貧辦一直給予積極的支持。湖北省自身努力，脫貧攻堅取得顯著成效。這次疫情湖北受到的影響最重，為確保脫貧攻堅任務全面完成，對包括湖北在內的疫情較重的地區主要採取以下幾個措施：

一是扶貧辦在分配資金的時候，對疫情影響較重的地區予以了傾斜安排。同時要求省裡在分配資金的時候也要結合實際，加大對疫情較重的市縣資金支持力度，確保脫貧攻堅資金需求，把疫情的影響降到最低，

二是及時調整扶貧辦的年度項目安排。對受疫情影響，的確不能開工的項目，允許疫情較重地區調整為符合防的需要、同時又滿足脫貧攻堅需求的項目，優先安排資金支持。

三是及時地落實幫扶和救助。對患新冠肺炎的建檔立卡貧困戶患者，以及集中隔離收入受影響的患者，扶貧辦及時給予幫扶和救助，確保他們的基本生活得到保障。

國務院記者會介紹推進農村疫情防控和脫貧攻堅工作。（01直播截圖）

扶貧辦：有嚴格制度確保脫貧質量真實

如何防止虛假脫貧、「數字」脫貧？蘇國霞表示，對於貧困戶脫貧、貧困縣摘帽有制度保障，每年會對脫貧攻堅成效進行考核和督查巡查，對貧困縣的退出有抽查機制，今年下半年將開展脫貧攻堅普查，通過嚴格的制度確保脫貧質量是真實的。如出現虛報冒領，要進行嚴肅處理，發現一起、處理一起，絕不姑息。通過這些措施，確保今年完成任務，讓脫貧成果經得起歷史和人民的檢驗。

農業農村部發展規劃司司長魏百剛。（01直播截圖）

新冠疫情期間對貧困地區產業發展帶來很大影響，魏百剛表示，春節前後到2月上旬，南方一些貧困地區水果蔬菜特別是一些時令性的農產品銷售受影響比較大，疫情發生在春節旅遊旺季，休閒農業和鄉村旅遊基本處於停擺狀態。農業生產需要的種子、化肥、農藥、飼料這些農資前一段運輸不暢，部分農畜產品受封村封路影響運不出來。

針對這些問題，農業農村部會同國務院扶貧辦多次研究，建立了扶貧產業調度機制，對應對疫情、做好產業扶貧工作作出了安排，指導貧困地區加快恢復農業生產秩序，推進帶貧主體復工復產，組織流通企業、電商平台、批發市場幫助銷售貧困地區農產品。

苏国霞補充說，為了幫助貧困戶盡快恢復生產，扶貧辦和銀保監會出台了扶貧小額信貸的優惠政策。對受到疫情影響不能按時還款的貧困戶，允許延長半年，不做不良貸款記錄。同時對有新貸款需求的貧困戶，要求加快辦理流程，及時滿足生產需要。這是在幫助貧困戶恢復產業方面我們採取的一個金融措施。

她表示，關於就業，現在貧困地區貧困戶就業打工是收入的主要來源，所以扶貧辦和人力資源社會保障部出台了幫助貧困戶就業增收的措施。要求安全有序組織貧困勞動力返程返崗就業，促進就地就近就業，鼓勵重點企業優先招用符合條件的貧困勞動力，如果招聘了，給予一次性吸納就業補貼。

國務院扶貧辦規劃財務司司長黃豔。（01直播截圖）

扶貧辦：中央財政扶貧資金連續５年增長

各级财政能否保证有足够的资金支撑脱贫攻坚任务？黄艳表示，中央財政扶貧資金從2013年到2019年保持持續增長，年增幅達21%。今年中央財政專項扶貧資金持續增長，這也是連續五年每年都大幅度。

同時扶貧辦要求各省要加大財政專項扶貧資金的投入，確保脫貧攻堅資金需求。從目前我們掌握的情況看，省市縣今年扶貧資金投入已經達到2000億以上，同比上年有一定增長。此外，加快資金撥付，到目前中央財政專項扶貧資金已經撥付1136億元，確保資金盡快到位，確保脫貧攻堅任務的完成。

國務院扶貧辦綜合司司長蘇國霞。（01直播截圖）

扶貧辦：確保如期完成脫貧任務

2020年是實現全面脫貧的收官之年，蘇國霞表示，突如其來的疫情對脫貧工作確實會產生一些影響，如果從疫情本身看，貧困地區大部分是低風險地區，按照分區分級的規定，除湖北外的804個國家貧困縣有740個是低風險地區。

目前面臨的主要問題是疫情帶來的人員、物流的受阻，影響貧困戶的收入，這個影響可能是長期的、更大的。主要表現在貧困戶的就業收入、產業收入和扶貧項目的開工方面。第一個影響是就業方面，截至3月5日貧困家庭勞動力外出總人數1420萬，僅僅是去年全年的52%，不僅出去的比較晚了，也沒有去年多了。第二個影響是物流受阻，春節期間準備的很多農產品銷售受阻，貧困戶收入直接受影響。現在春耕備耕也受到了一些影響，這是在產業方面。第三個影響，有一些扶貧項目開工推遲了，現在全年項目開工大概三分之一。

為了應對疫情的影響，扶貧辦建立了分析應對機制，每週匯總各地情況，研究分析提出針對性措施，有決心經過努力把疫情造成的影響降到最低，把耽誤的時間找回來，確保如期完成脫貧攻堅的任務。

國家衛生健康委新聞發言人、宣傳司副司長米鋒通報疫情。（01直播截圖）

據米鋒通報，3月9日0時至24時，全國新增確診病例19例；新增死亡病例17例，全部為湖北病例；新增疑似病例36例。當日新增治癒出院病例1297例。

截至3月9日24時，全國現有確診病例17721例，其中重症病例4794例，累計治癒出院病例59897例，累計死亡病例3136例，累計報告確診病例80754例，現有疑似病例349例。累計收到港澳台通報確診病例170例，其中香港115例，澳門10例，台灣45例。

除湖北以外，其他省份新增確診病例2例，均為境外輸入病例，新增疑似病例23例，無新增死亡病例，重症病例減少27例。國內疫情防控形勢繼續向好，3月9日武漢新增確診病例首次降至20例以下；湖北除武漢外，已連續5日無新增確診病例；湖北以外省份，已連續3日無本土新增確診病例。各地正按照要求抓好分區分級精准防控，逐步推動復工復產復學，恢復生產生活秩序。