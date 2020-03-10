【新冠肺炎】湖北潛江宣布將全面恢復生產生活秩序　恢復公共交通

在湖北，新冠肺炎（俗稱「武漢肺炎」）疫情趨緩，潛江市人民政府辦公室官方微信今日（10日）公布，潛江市將於近日全面恢復正常生產生活秩序，市域內所有交通卡口將解除，所有公共交通將恢復，所有企業將全面復工復產。 內媒指，這是湖北首個城市宣布將全面恢復生產生活秩序。

潛江市經信局的工作人員早前與企業負責人商討復工復產準備工作（人民網）

潛江市的通報指，3月10日上午，湖北省潛江市新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部召開專題會議，對當前及下一階段統籌做好疫情防控和經濟社會發展工作進行研判和安排部署。

會議決定，在做好疫情防控的前提下，潛江市將於近日全面恢復正常生產生活秩序，市域內所有交通卡口將解除，所有公共交通將恢復，所有企業將全面復工復產。具體細則以潛江市新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部辦公室通告為準。

據國家衛健委，昨日（9日）湖北全省新增新冠肺炎確診病例17宗，其中武漢市佔17宗，其他16個市州均為0宗，無境外輸入性病例。湖北新增治癒出院病例1152宗（武漢896宗），新增死亡病例17宗（武漢16宗），現有確診病例17151宗（武漢15732宗），累計確診病例67760宗（武漢49965宗）。