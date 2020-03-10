【新冠肺炎】武漢29日起直飛多地航班開放訂票　包括4月1日飛香港

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，內地疫情最嚴重的武漢市自1月23日起實行封城管理，至今仍未解除。 不過，攜程、途牛、航旅縱橫等內地多間網上訂票平台上，出現了自3月29日起武漢直飛上海、大連、濟南、廈門等內地多地的航班資訊。4月1日起亦有直飛香港的航班，由國泰港龍航空承運（中國國航代碼共享）。 《香港01》記者在內地攜程網查詢發現，截至下午5時，4月4日以前武漢直飛上海的航班已售罄。

4月1日起武漢直飛香港的航班，目前已開放售票。（網站截圖）

網傳圖片顯示，3月29日由武漢直飛上海的航班，涵蓋從早到晚多個時段，價格為1890至2280港元不等，涉及中國東方航空及旗下上海航空。

對此，湖北機場集團回應稱，暫時未接到具體復航時間的通知。東航武漢公司則指，3月29日是一個預估時間，並不是確定的飛行時間，航班可能會有調整。

記者在內地攜程網查詢發現，截至下午5時，3月29日至4月3日武漢直飛上海航班均顯示無資訊或「已售完」的狀態，但4月4日起的航班就仍然處於售票狀態，直飛價格1890至2300港元不等。

此外，記者還發現，武漢從3月29日起直飛雲南昆明，遼寧大連，山東的濟南、青島、煙台，貴州貴陽，福建廈門和海南海口等全國多地的航班，目前皆已開放購票。雖然未有直飛北京、廣東省等地的航班，但就提供多個經以上直航點轉機的航程。

至於4月1日起亦有直飛香港的航班，由國泰港龍航空承運，中國國際航空代碼共享，當日售價3000元左右起。武漢飛往澳門、台灣及海外其他城市，就暫未有直航航班提供，旅客亦可購買轉機航程。