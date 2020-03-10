【新冠肺炎】習近平：形勢積極向好變化　黨和人民感謝武漢人民

周二（10日）上午，中共總書記、國家主席習近平乘飛機抵達湖北省武漢市，考察湖北和武漢新冠肺炎疫情防控工作。看望慰問在一線的廣大醫務工作者、解放軍指戰員、社區工作者、公安幹警、基層幹部、下沉幹部、志願者和患者群眾、社區居民。 習近平表示，武漢人民識大體、顧大局，不畏艱險、頑強不屈，自覺服從疫情防控大局需要，「武漢不愧為英雄的城市，武漢人民不愧為英雄的人民......黨和人民感謝武漢人民！」

習近平下飛機後，首先專程前往火神山醫院，了解醫院建設運行、患者收治、醫務人員防護保障、科研攻關等情況。（新華社）

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官方《新華社》報道，習近平今日赴湖北省武漢市考察疫情防控工作。他強調，湖北和武漢是這次疫情防控鬥爭的重中之重和決勝之地。經過艱苦努力，湖北和武漢疫情防控形勢發生積極向好變化，取得階段性重要成果，但疫情防控任務依然艱鉅繁重。要繼續把疫情防控作為當前頭等大事和最重要的工作，堅決打贏湖北保衛戰、武漢保衛戰。

他指出，湖北各級黨組織和廣大黨員、幹部衝鋒在前、英勇奮戰，全省醫務工作者和援鄂醫療隊員白衣執甲、逆行出征，人民解放軍指戰員聞令即動、勇挑重擔，廣大社區工作者、公安干警、基層幹部、下沉幹部、志願者不懼風雨、堅守一線，廣大群眾眾志成城、踴躍參與，湧現出一大批可歌可泣的先進典型和感人事蹟。

習近平強調，武漢人民識大體、顧大局，不畏艱險、頑強不屈，自覺服從疫情防控大局需要，主動投身疫情防控鬥爭，作出了重大貢獻。正是因為有武漢人民的犧牲和奉獻、堅持和努力，才有今天疫情防控的積極向好態勢。武漢人民用自己的實際行動，展現中國力量、中國精神，彰顯中華民族同舟共濟、守望相助的家國情懷。「武漢不愧為英雄的城市，武漢人民不愧為英雄的人民，必將通過打贏這次抗擊新冠肺炎疫情鬥爭再次被載入史冊！全黨全國各族人民都為你們而感動、而讚歎！黨和人民感謝武漢人民！」

習近平又代表黨中央，向湖北和武漢廣大黨員、幹部、群眾致以誠摯的問候，向奮戰在疫情防控第一線的廣大醫務工作者、人民解放軍指戰員、社區工作者、公安干警、基層幹部、下沉幹部、志願者以及各個方面的同志們表示崇高的敬意，向正在同病魔作鬥爭的患者及其家屬、因公殉職人員家屬、病亡者家屬表示誠摯的慰問，向在這場疫情中不幸罹難的同胞、犧牲的一線工作人員表示深切的哀悼。

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據了解，習近平下飛機後，首先專程前往火神山醫院，了解醫院建設運行、患者收治、醫務人員防護保障、科研攻關等情況，親切看望正在接受治療的患者，關心慰問日夜奮戰在抗擊疫情第一線的醫務工作者，勉勵大家堅定信心，戰勝疫情。

習近平中午離開火神山醫院，赴武漢市東湖新城社區，看望居家隔離的社區群眾，實地了解社區疫情防控、群眾生活保障等情況，對社區群眾和防控一線工作人員表示慰問和感謝。

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實地考察結束後，習近平主持召開會議，聽取中央指導組、湖北省委和省政府關於疫情防控工作匯報。聽取匯報後，習近平發表重要講話，稱經過艱苦努力，湖北和武漢疫情防控形勢發生積極向好變化，取得階段性重要成果，初步實現了穩定局勢、扭轉局面的目標。當前，湖北和武漢疫情防控任務依然艱巨繁重。各級黨組織和廣大黨員、幹部，要以更嚴作風、更實舉措把黨中央決策部署落實落地。

他強調，要把醫療救治工作擺在第一位，最大限度提高治愈率、降低病亡率。並加強醫護力量和醫療資源統籌，兼顧其他患者的日常就醫需求，逐步恢復正常醫療秩序。要保持內防擴散、外防輸出的防控策略，同時要在做好健康管理、落實防控措施的前提下，採取「點對點、一站式」的辦法，集中精準輸送務工人員安全返崗，幫助外地滯留在鄂人員安全有序返鄉。

習近平表示，這次新冠肺炎疫情防控，是對治理體系和治理能力的一次大考，既有經驗，也有教訓。要放眼長遠，總結經驗教訓，加快補齊治理體系的短板和弱項，為保障人民生命安全和身體健康築牢制度防線。要著力完善城市治理體系和城鄉基層治理體系，樹立「全週期管理」意識，努力探索超大城市現代化治理新路子。

（新華社）