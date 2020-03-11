【泉州欣佳酒店倒塌】上午再搜出7具遺體　已致27死2人待搜救

福建泉州鯉城區的欣佳酒店上周六（7日）晚上7時5分突然倒塌，官方指共有71人被困，另有9人自救逃生。該酒店事前是新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）的醫學觀察點，用以集中隔離觀察從省外來到當地的人士。 今天（11日）凌晨4時43分至早晨8時44分，現場再搜出7名受困者遺體。截至上午11時，現場搜救出受困人員69人，其中27人死亡（25人救出時已無生命體徵，2人送醫搶救無效死亡），正在搜救的還有2人。

事發至今已超過80小時，已超過所謂的「黃金72小時」救援時間，也就是人在不吃不喝的情況下，靠體力可以生存的大致時間。一般認為，災害發生後的72小時內獲救，具有較高的生還機率，但也並不意味着超過72小時就不可能生還。

現場救出的最新一名生還者，是10日下午1時30分左右獲救的一名男子，救出時距離事發68小時。

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應急管理部：將全面開展調查、追究責任

應急管理部副部長尚勇周二（10日）在記者會上表示，這是一場安全生產責任事故，酒店違法建設，多次違規改建，暴露出地方有關方面安全生產責任不落實，長期造成安全隱患漏洞和盲區，血的教訓令人震驚。在救援基本結束後，將全面開展事故調查，迅速查明原因，追究事故責任人相關責任。

另外，福建省委省政府周一（9日）專門召開省市縣三級視像會議，福建省委書記于偉國在會上強調，要窮盡一切手段搜救失聯者，只要有一絲希望就必須作出百倍努力；要徹底查清事故原因，不論涉及到誰，都要依法依規嚴肅追究責任，給人民群眾一個負責任的交代；要深刻汲取血的教訓，全面開展安全生產和安全隱患大排查大整治，切實維護人民群眾生命財產安全。

（綜合報道）