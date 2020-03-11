【新冠肺炎】6名意國華人返回浙江後確診　涉隱瞞健康狀況被查

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，其中在浙江省麗水市青田縣，當地近日新增多宗輸入病例，其中有8人都是來自意大利貝加莫（Bergamo）的一間餐廳，是工作上的同事。 浙江麗水市青田縣公安局在周二（10日）發出通報，正式對其中6人以涉嫌妨害傳染病防治罪立案調查。

通報指，王某等6人回國前已有咳嗽、頭痛、發熱等症狀，從意大利返回青田縣就相繼被確診患上新型冠狀病毒肺炎，但入境時未有按規定如實申報健康狀況。

王某等6人在入境時未有如實申報健康狀況。（資料圖片）

據此前浙江衛健委的消息，浙江首宗境外輸入病例是31歲的女子王某。王某於2月16日出現咳嗽、頭痛、腹瀉等症狀，她自行服藥治療。王某隨後在2月26日晚從米蘭乘機經莫斯科轉機，於翌日晚上抵達上海浦東國際機場，隨後包車前往青田縣，最終在3月1日確診患上新型冠狀病毒肺炎。其後，浙江在3月2日再新增7宗確診病例，全都是王某的密切接觸者，8人皆在貝加莫的一間餐廳工作，並且一直在意大利生活，沒有湖北武漢接觸史。

另一方面，上海衛健委亦有通報有關情況，指上述7人均通過上海浦東國際機場入境，市疾控中心獲悉後有主動與浙江省疾控中心等有關部門聯繫，並立即啟動調查。截至目前，當局已追蹤到71名密切接觸者，都已落實隔離措施。

（綜合報道）