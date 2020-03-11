【新冠肺炎】生態環境部：1月20日至今累計處理醫療廢物14萬噸

國務院聯防聯控機制定於今日（11日）下午3時召開新聞發布會，介紹加強醫療廢物綜合治理保護生態環境情況。

與會嘉賓包括：生態環境部應急辦主任趙群英、住房和城鄉建設部城市建設司副司長劉李峰、國家衛生健康委派武漢專家組成員及首都醫科大學附屬北京佑安醫院主任醫師李素英。

記者會由國家衛生健康委新聞發言人、宣傳司副司長米鋒主持。

記者會現場。（01直播截圖）

趙群英表示，1月20日到3月7日監測統計的結果表明，337個地級以上城市平均優良天數的比例是84.5%，比去年同期上升11.4個百分點。PM2.5平均濃度為45微克/立方米，同比下降19.6%。

1817個國家自動站預警監測數據顯示，I-III類水質比例是86.1%，IV、V類的比例11.7%，劣V類也就是最差的水體占2.2%。和去年同期相比，I-III類增加8.5個百分點，中間的IV、V類下降了5.1個百分點，劣V類水質下降了3.4個百分點。

從飲用水源地的監測結果來看，累計對飲用水源地開展了14915次監測，未發現受疫情防控影響水質安全的情況。開展了1901次的餘氯監測，受疫情防控開展消殺工作的影響，其中54次餘氯是有檢出的，占比2.8%。但是監測的濃度均低於自來水水廠的出水水質標準，就是0.3mg/L，這不影響自來水廠的水質情況。

關於湖北武漢的醫療廢物處置能力，趙群英表示，在疫情前，醫療廢物的產生量武漢市是40多噸。隨著病例的逐漸增加，最高峰醫療廢物的產生量達到240多噸。

為了解決武漢的問題，生態環境部動員各方力量，從設備上支持武漢。組織46台移動設備送到武漢。同時把原來處理危險廢物的，通過適當的工藝改造來處理醫療廢物。此外，利用垃圾焚燒廠協同處置隔離點等按照醫療垃圾來管理的生活垃圾。再一個是新建30萬噸的千子山醫療垃圾處置中心，這是國企中節能環保集團半個月時間完成的建設。通過這幾個方面，武漢的處置能力從最初的50噸，增加到目前的263.8噸/天。

3月9日，武漢263.8噸的處理能力，負荷率93.2%，實際是一個「緊平衡」狀態，每天產生的醫療廢物每天就能得到處理。這是醫療廢物的處理能力。

醫療污水的處理方面，在定點醫院、方艙醫院產生的醫療廢水，首先要進行消毒。方艙醫院在建設過程中配套了污水處理裝置，定點醫院都有固有的治污設施。對隔離點的化糞池也進行消毒。這些廢水消毒之後，進入到武漢市27個城市污水處理廠進一步處理。

住房和城鄉建設部城市建設司副司長劉李峰。（01直播截圖）

住建部：疫情期間180萬環衛工人在崗率達9成以上

根據統計，這次疫情發生以來，全國180萬環衛工人在崗率達到90%以上，往年同期這個水平在80%到85%，其中湖北省全天作業環衛工人超過8萬人。疫情發生以來廣大環衛工人除了承擔日常的環衛工作任務以外，根據疫情防控需要還普遍承擔了對醫療機構、集中隔離場所和相關設施進行消毒殺菌的應急任務。

關於復產復工的情況，因為環衛工作的特殊性，疫情發生以來環衛全行業都在高負荷的運轉，環衛工人基本上都是全員在崗，所以不存在復產復工的情況。

生態環境部應急辦主任趙群英。（01直播截圖）

生態環境部：已累計處理醫療廢物14.2萬噸

趙群英表示，全國醫療廢物在疫情前總的能力是4902.8噸/天，目前能力提高到6022噸/天，提高了23%，這樣減少了處置醫療廢物的壓力。到3月9日，全國共收集醫療廢物3006噸，其中涉疫情醫療廢物468.9噸，當天全國集中處置醫療廢物3001.9噸，4.1噸計入次日，平均負荷是達到49.8%，涉疫醫療廢物都是當天全部收集轉運當天處置。從1月20日以來，全國累計處理醫療廢物14.2萬噸。

他表示，醫療污水方面總體運行平穩，截至到3月9日動態管理的定點醫院2704座，集中隔離場所6098個，接收醫療污水的城鎮污水處理廠2108個，全國生態環保系統累計出動32.8萬人次，檢查17.3萬家次，頻率非常高。累計發現沒有污水處理設施的、未正常運行處理設施、末端消毒不到位的這三類共346個問題，已經全部立即整改。總體上定點醫院和集中隔離點污水經過消殺後進入污水處理廠進一步處理。

國家衛生健康委新聞發言人、宣傳司副司長米鋒。（01直播截圖）

據米鋒通報，3月10日0時至24時，全國新增確診病例24例；新增死亡病例22例，全部為湖北病例；新增疑似病例31例。當日新增治癒出院病例1578例。

湖北新增確診病例13例，全部為武漢病例。新增報告境外輸入確診病例10例，其中北京6例，上海2例，山東1例，甘肅1例。截至3月10日24時，累計報告境外輸入確診病例79例。除湖北以外，其他省份新增確診病例11例，其中境外輸入10例；新增疑似病例25例；無新增死亡病例；重症病例減少13例。

截至3月10日24時，全國現有確診病例16145例，其中重症病例4492例；累計治癒出院病例61475例，累計死亡病例3158例，累計報告確診病例80778例，現有疑似病例285例。累計收到港澳台通報確診病例177例，其中香港120例；澳門10例；台灣47例。

米鋒表示，全國每日新增確診病例和新增疑似病例連續5天保持在兩位數，除武漢外最近5天本土新增確診病例2例，疫情總體保持在較低水平，防控形勢持續向好。但湖北和武漢現有確診病例數量仍然較多，疫情防控任務依然艱巨繁重，國外疫情快速發展帶來不確定性，必須繼續抓好醫院和社區兩個陣地。