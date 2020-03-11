【新冠肺炎】伊拉克衛生部：中國專家組將在巴格達建立醫療中心

﻿新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續在全球多個國家蔓延，包括中東地區的伊朗、阿聯酋、伊拉克等國都受影響。伊拉克官方最新消息指，該國有71宗確診個案，其中7人死亡。 面對疫情威脅，伊拉克衛生和環境部長賈法爾（Jafar Sadiq Allawi）周一（9日）宣布，中國醫療專家小組將在巴格達建立一個冠狀病毒專業研究中心。

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據伊拉克傳媒報道，賈法爾於當天會見中國駐伊拉克大使張濤和中國紅十字會醫學專家小組。賈法爾表示，伊拉克衛生部尋求與中國專家團隊合作發展預防、認識和治療冠狀病毒的能力，中國專家將訪問首都巴格達的醫療城，並在那裏與伊拉克合作建立一個配備有現代化設備的專業醫療中心和實驗室，還將為當地醫護人員提供相關培訓。

報道稱，賈法爾對中國的援助表示感謝和讚賞，並稱兩國的合作在此次疫情結束以後仍將繼續。

據新華社此前消息，應伊拉克紅新月會請求，中國紅十字會總會派遣醫療專家組3月7日晚抵達伊拉克巴格達國際機場，並向伊方援助核酸檢測試劑盒、口罩、防護服、重症醫療搶救設備等防疫物資。伊拉克交通部為此派出專機。

中國紅十字會總會援助伊拉克防治新冠肺炎醫療專家組領隊陶中權說，專家組由中國疾控中心專家、鍾南山院士團隊骨幹力量等7名專家組成，預計將在1個月時間內協助伊拉克政府防治疫情，做好檢測、治療及後續工作；中國在防控新冠肺炎疫情方面積累了很多經驗，在預防、管控、檢測、重症治療方面對伊拉克目前疫情可起到借鑑作用。

（綜合報道）