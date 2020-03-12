吉林省委高層聯動調整　侯淅珉任省政法委書記

據吉林省委政法委官網消息，3月9日，吉林省委召開省委政法委員會，宣布省政法委主要官員職務調整。

侯淅珉曾是中組部下派地方交流任職的「京官」。（ 政事兒News微信公號截圖）

在2月26日，中共中央批准侯淅珉任吉林省委委員、常委。3月7日，胡家福任吉林省委秘書長、兼任省直屬機關工作委員會書記，不再擔任省政法委書記職務；侯淅珉出任省政法委書記。

資料顯示，侯淅珉，1963年7月生，現年57歲，河南淅川人。他早年曾在中國國務院房改領導小組辦公室工作，擔任過指導處副處長、指導處處長等。

1998年7月，侯淅珉任中國建設部住宅與房地產業司房改政策指導處處長 ，1999年4月任住宅與房地產業司副司長。

2007年10月，侯淅珉履新中國住房保障與公積金監督管理司司長，2008年8月任中國住建部住房保障司司長。

值得關注的是，1992年11月，侯淅珉以所在的「國務院房改辦政策指導處」的名義，直接給時任中國副總理朱鎔基寫信，談到當時中國房改的狀況和問題。這封信得到了朱鎔基的批示，時任中國總理李鵬也做了「要抓緊研究房改問題」 的指示。

另外，侯淅珉還是2010年中組部下派地方交流任職「京官」之一。

2010年11月，侯淅珉「空降」安徽，不久任銅陵市委副書記、市長。2014年4月，侯淅珉任安徽省住建廳廳長，2017年3月任安徽省政府秘書長。

2017年11月，侯淅珉離開安徽，北上吉林，擔任吉林省副省長，至今已有兩年多。

胡家福目前已出任吉林省委秘書長。（ 政事兒News微信公號截圖）

新任吉林省委秘書長胡家福，出生於1967年10月，山東昌樂人，1990年7月畢業後，就進入中國公安部辦公廳擔任幹部，自此在公安部任職25年。

2000年，胡家福任公安部辦公廳研究室副主任，2002年任公安部辦公廳副主任，2006年兼研究室主任。2011年，胡家福開始擔任公安部辦公廳主任，2014年兼公安部全面深化改革領導小組辦公室副主任。

2015年，胡家福「空降」吉林，出任副省長兼任省公安廳廳長，2017年任吉林省委常委、政法委書記至今次調整。