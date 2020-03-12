【新冠肺炎】被立案審查　湖北司法廳長現身監獄視察

新冠肺炎疫情正處於防控重要階段，早前，一名刑滿釋放確診女子離開武漢抵達北京，此事導致湖北司法廳多名官員被查。不過，日前，已被立案審查的湖北省司法廳長赴監獄視察，引起外界高度關注。

據內媒《新京報》3月11日報道，此前3月8日，湖北省司法廳黨委書記、廳長譚先振到武漢女子監獄隔離點，慰問疫情防控一線的女民警。

報道稱，自疫情防控以來，中國司法部調度了各地233名女民警、92名監獄醫護人員馳援湖北。

湖北省司法廳黨委書記、廳長譚先振。（網絡圖片）

值得注意的是，在3月2日，湖北省公布了「刑滿釋放新冠肺炎確診人員離漢抵京」調查結果。因湖北省司法廳領導不力，政治意識、責任意識淡薄，致多名官員被處理。其中，湖北省司法廳黨委書記、廳長譚先振被立案審查調查。

報道顯示，在接受審查調查幾天後，譚先振即以湖北省司法廳黨委書記、廳長的身份參加公開活動。

另據湖北省司法廳一名工作人員表示，調查結果公布後，譚先振一直在正常上班。

對此，中國紀檢監察學院原副院長、中國制度反腐專家李永忠表示，立案審查調查後，可能會有三種情況，第一是被留置，第二是調查發現沒有問題後撤案，第三是調查後有問題給予處分；他說，被留置後是不能正常參加工作的，但撤案或者給予當事人黨內警告後，是可以正常參加工作，調查期間原則上可以正常工作。

李永忠最後指出，對於此前湖北省紀委監委對譚先振等人公開宣布立案審查調查，無論是撤案、還是給予當事人輕處分，都應該給公布，不能沒有一個調查結果。