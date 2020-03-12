【新冠肺炎】內地逾2千人涉疫情犯罪　8人編造傳播虛假消息被批捕

內地新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情期間，有不少人涉嫌觸犯與疫情相關罪行。最高人民檢察院今天（12日）通報，截至3月11日，全國檢察機關共受理審查逮捕涉疫情刑事犯罪1907件、2361人，審查批准逮捕1658件、2009人，其中有8人是因為編造、傳播虛假消息而遭批捕。

通報指出，截至3月11日，全國檢察機關共受理審查逮捕涉疫情刑事犯罪1907件2361人，審查批准逮捕1658件2009人，依法不批准逮捕135件178人；受理審查起訴1528件1892人，審查提起公訴1166件1394人，依法不起訴22件27人。

疫情期間，內地網絡上瀰漫不少謠言。（網站截圖）

其中，依法批准逮捕抗拒疫情防控措施造成新冠病毒傳播類犯罪10件12人，起訴17件20人；依法批准逮捕妨害公務罪362件451人，起訴334件404人；依法批准逮捕尋釁滋事罪、故意傷害罪115件137人，起訴78件88人。

在製假、非法經營的案件方面，依法批准逮捕製假售假類犯罪（含生產、銷售偽劣產品罪，生產、銷售假藥罪，生產、銷售劣藥罪，生產、銷售不符合標準的醫用器材罪，銷售假冒註冊商標的商品罪）120件236人，起訴51件100人；依法批准逮捕非法經營罪（哄抬物價）10件23人，起訴7件8人。

此外，依法批准逮捕詐騙罪869件917人，起訴516件545人；依法批准逮捕編造、故意傳播虛假信息罪8件8人，起訴8件8人；依法批准逮捕破壞野生動物資源類犯罪（含非法獵捕、殺害珍貴、瀕危野生動物罪，非法收購、運輸、出售珍貴、瀕危野生動物、珍貴、瀕危野生動物製品罪，非法狩獵罪，野生動物資源類非法經營罪）106件156人，起訴90件140人；依法批准逮捕其他涉疫情犯罪82件106人，起訴64件80人。

（最高檢）