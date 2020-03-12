【新冠肺炎】國務院記者會：本輪疫情高峰已過　安全生產形勢嚴峻

新型冠狀病毒肺炎（俗稱「武漢肺炎」）疫情持續。國務院聯防聯控機制今天（12日）下午3時召開記者會，介紹加強市場監管和風險排查情況，包括穩定市場秩序、防疫藥品器械審批、排查企業安全生產隱患等方面。

今次的嘉賓包括：應急管理部安全基礎司司長裴文田，市場監管總局價監競爭局一級巡視員陳志江，市場監管總局執法稽查局局長楊紅燦，國家藥監局藥品監管司司長袁林。主持人是國家衛生健康委新聞發言人、宣傳司副司長米鋒。

應急管理部安全基礎司司長裴文田。（01直播）

裴文田表示，責任制始終是安全生產工作的靈魂。落實復工復產安全措施，一是督促各級黨委和政府進一步落實安全生產領導責任。二是督促各有關部門嚴格落實「三個必須」安全監管責任。堅持管行業必須管安全、管業務必須管安全、管生產經營必須管安全。三是督促企業切實擔負起主體責任。

愈是在疫情防控的關鍵期間，各類復工復產企業愈要嚴守安全生產的底線、紅線，絕不能以任何藉口放鬆要求、放鬆管理，更不能讓非法違法生產企業存在，必須認真履行企業的安全生產主體責任，嚴防各類事故發生。

現場記者提問。（01直播截圖）

國家藥監局：加快審批醫療器械及醫用防護產品

袁林表示，針對藥品監管工作，為了及時滿足疫情防控工作需要，從國家藥品監督管理局到各省藥品監督管理局，迅速地開闢了醫療器械應急審批的綠色通道。同時積極地鼓勵醫療器械生產企業緊急安排相關產品的生產，並積極擴大相應的產能。各地藥品監管部門也加快了醫用防護產品註冊審批、生產許可等各項工作。對疫情防控所需的醫療器械註冊申請，按照醫療器械應急審批程序的要求，在確保安全和有效的基礎上加快審評審批工作。

特別是對醫用口罩、醫用防護服等醫療器械產品的註冊、生產許可和檢驗檢測等實施了特別措施，在不降低整體標準的前提下合併整合相關的審評審批流程，全力滿足疫情防控需要。

對於提出申請生產防疫相關醫療器械的企業，如果符合應急審批程序的要求，特別是臨床急需的相關醫療器械，而且沒有同類產品在國內上市，或者已經有同類產品在國內上市但不能滿足防控需求的，經過專家組的審核和專業技術評估等程序確認後可以納入應急審批。如果有企業在相關的醫療器械審評審批過程中遇到相關的問題甚至困難，可以根據申報的醫療器械產品的不同類別，及時與國家藥監局或省級藥品監管部門聯繫。

現場記者提問。（01直播截圖）

應急管理部：疫情以來整改16.8萬處生產安全隱患

裴文田表示，從近10年歷史數據分析來看，3月是歷來安全生產事故易發多發的月份，今年3月又面臨疫情防控關鍵期、企業復工復產的高峰期、歷史重特大事故多發期疊加的局面，安全生產形勢複雜嚴峻。

國務院安委會辦公室、應急管理部兩次下發通知，並於3月8日召開全國視像會議，部署全國安全風險隱患排查和復工復產安全責任措施落實工作。截至到目前已組織2萬多個、17.2萬人次參加的安全指導組，緊盯危險化學品、煤礦、非煤礦山這些高危行業，檢查指導了22.3萬間企業，整改了16.8萬處問題隱患。

市場監管總局執法稽查局局長楊紅燦。（01直播）

楊紅燦表示，針對製售假冒偽劣口罩等防護用品，市場監管部門採取了一系列的措施，包括召開電視電話會議、印發緊急通知，對個案進行督查督辦等。至今1個多月，全國市場監管部門在打擊非法製售口罩等防護用品專項行動中，共出動執法人員700萬人次，檢查經營者897.5萬戶次，查獲問題口罩8066萬片，查獲其他問題防護用品比如消毒水等37萬件，累計查辦非法製售口罩等防護用品案件2.7萬件。罰款或沒收2.3億元，移送公安案件598件。

現在已經曝光了4批39件典型案例。市監總局將會根據各地上報的案件查辦資訊，適時公布典型案例，震懾違法犯罪，本周會公布第5批典型案例。

市場監管總局價監競爭局一級巡視員陳志江。（01直播）

市監總局：堅決查處哄抬熔噴布價格的市場黑手

陳志江表示，對於最近熔噴布（口罩生產材料之一）價格過高過快上漲的問題，隨着口罩產能的不斷增加，熔噴布的產量沒有及時跟上，造成一定供需矛盾。一些不法經營者藉機哄抬價格、擾亂市場價格秩序。針對熔噴布市場價格異常波動，市場監管部門高度重視，迅速行動，堅決查處哄抬熔噴布價格的「市場黑手」，堅決斬斷擾亂市場價格秩序的利益鏈條。

對此，市場監管總局主要做了3個方面的工作和努力。一是部署專項調查。二是組織專案查辦。三是繼續深挖線索。對查實存在價格違法行為的企業和個人，市場監管部門將從重從快從嚴予以查處和打擊，構成犯罪的移交公安機關追究刑事責任，始終保持高壓態勢，持續警示震懾不法經營者，堅決維護疫情防控期間的價格秩序。

國家衛生健康委新聞發言人、宣傳司副司長米鋒。（01直播）

主持人介绍最新疫情。3月11日0時—24時，各省份和新疆生產建設兵團報告：新增確診病例15例；新增死亡病例11例，其中湖北10例，陝西1例；新增疑似病例33例。當日新增治癒出院病例1318例，解除醫學觀察的密切接觸者2206人，重症病例減少235例。

截至3月11日24時，據各省份和新疆生產建設兵團報告：現有確診病例14831例，其中重症病例4257例，累計治癒出院病例62793例，累計死亡病例3169例，累計報告確診病例80793例，現有疑似病例253例。累計追蹤到密切接觸者677243人，尚在醫學觀察的密切接觸者13701人。

湖北新增確診病例8例，全部為武漢病例；新增治癒出院病例1242例，其中武漢1053例；新增死亡病例10例，其中武漢7例；現有確診病例14427例，其中武漢13462例；這裏面重症病例4180例，其中武漢4003例。累計治癒出院病例50298例，其中武漢34094例；累計死亡病例3056例，其中武漢2430例；累計確診病例67781例，其中武漢49986例。新增疑似病例2例，全部為武漢病例；現有疑似病例158例，其中武漢152例。

「中國本輪疫情流行高峰已過」

3月11日0時—24時，新增報告境外輸入確診病例6例，其中廣東3例，甘肅2例，河南1例。截至3月11日24時，累計報告境外輸入確診病例85例。總體上，中國本輪疫情流行高峰已經過去，新增發病數在持續下降，疫情總體保持在較低水平。