【新冠肺炎】內地專家：染疫適齡男性　康復後應檢查生育能力

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續。湖北省政府網站今天（12日）轉載華中科技大學同濟醫院一篇文章，引述該院生殖醫學中心李豫峰教授團隊說法稱，新型冠狀病毒感染以肺臟和免疫系統損害為主，但理論上還可能造成睾丸損傷，因此感染新冠肺炎的適齡男性，在康復後應進行生育力檢查。然而，湖北省政府網站相關頁面，下午已顯示為「404錯誤！您訪問的頁面已經撤稿或刪除」。

文章稱，新型冠狀病毒通過刺突醣蛋白（S蛋白）與宿主細胞的一種轉化酶「ACE2」結合，從而入侵細胞，引起組織損傷。除肺以外，人體很多其他器官也表達ACE2，如睾丸、小腸、腎臟、心臟和甲狀腺等。其中，睾丸表達大量的ACE2，主要集中在睾丸精原細胞、支持細胞和間質細胞，這幾種細胞均與男性生殖功能密切相關。

文章指出，儘管目前尚無研究證實新冠病毒感染是否損傷睾丸及影響男性生育能力，但新冠病毒與沙士（SARS）病毒高度相似，其感染入侵細胞受體相同，即ACE2。儘管未在睾丸中檢測出沙士病毒，但沙士感染仍可導致睾丸出現嚴重免疫性損傷，引起睾丸炎，並造成生殖相關細胞廣泛破壞。

專家建議，感染新冠肺炎的適齡男性應在康復後檢查生育能力。（資料圖片）

可影響第二性徵及性功能

文章進一步指，從理論上推測，新冠感染可能造成睾丸損傷，影響精子生成和雄激素合成。精子生成受阻會影響男性生育能力，嚴重者可能導致男性不育；雄激素不足會影響男性第二性徵（即一般成熟男性的性別特徵）和性功能，降低生活品質。對於有感染病史的男性，尤其是有生育需求者，最好在康復後進行精液質素和激素水平等生育力相關檢查，以便及時發現問題儘早處理。

早前，南京醫科大學附屬蘇州醫院泌尿外科上傳的一篇論文亦指出，病毒不僅會傷肺，甚至可能傷害腎臟和睾丸。論文提到，在某些情況下，病毒引起的睾丸損傷可能導致男性不孕與睾丸腫瘤。另外，愛滋病毒（HIV）、乙肝和腮腺炎等病毒，亦可能進入睾丸細胞， 沙士患者也曾出現類似狀況，甚至引發睪丸炎。

此外，新型冠狀病毒對人體其他各器官亦有影響（按圖了解）：

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（綜合報道）