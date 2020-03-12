【新冠肺炎】武漢垃圾車送肉惹議　居民當街斥責社區負責人

新冠肺炎疫情持續，在重災區武漢形勢趨於緩和之際，民眾再次遭遇「窘境」。

3月11日，武漢市青山區鋼都花園管委會被曝使用垃圾車為社區居民運送肉和蔬菜，此舉立即引發輿論熱議。當晚，一段社區居民當街訓斥社區負責人的視頻在網絡瘋傳。

武漢居民當街訓斥社區負責人。（影片截圖）

視頻中顯示，該社區兩名負責人與一男子交談。該男子質問，為什麼社區會允許垃圾車送肉，「你買了這肉嗎？你吃了嗎？」兩名負責人則多次強調「你給我們一個改進的機會，我們說了我們錯了，我們給你致歉」，並稱這件事「不是我們能決定的」。

視頻中，該男子又質問社區工作人員憑什麼配戴3M口罩，並稱該小區在2月22日才進入社區買肉群，2月23號才開始解封並團購菜，直到3月11日才領到自己所買食物，此時距離武漢封城已有一個多月的時間。

此外，該男子還指責社區人員收了賣菜人的錢，在小區買菜40元人民幣一斤，但同樣的菜，私下買才3.5元人民幣一斤。

此事在網絡一時間引發討論，有網友表示，這種工作態度無不暗藏官僚主義、形式主義；而另一些網友則表示，特殊時期，可能車輛不夠，請多理解。

武漢社區工作者利用垃圾車運送肉，引發熱議。（微博@凱雷）

針對此事，武漢青山區紀委官方網站3月11日通報稱，武漢青山鋼都花園管委會使用環衛車輛運送1,000份平價肉，已向居民發放530份。發現此事後，鋼都花園管委會向居民發出道歉信，並上門致歉，收回已發放的平價肉。

通報指，青山區紀委監委決定對鋼都花園管委會黨委書記徐增堂，黨委委員、管委會副主任周磊予以免職，並立案審查。

3月12日，武漢市紀委官方網站消息稱，武漢市紀委決定對青山區政府黨組成員、副區長、區新冠肺炎疫情防控指揮部市場供應保障組組長駱蓉黨紀立案審查。

當前，新冠肺炎疫情已讓重災區的武漢民眾飽受困境。很多本地人表示很委屈，稱很多自救活動由居民組成，希望社區聽安排，但後者視而不見。

自1月23日起，北京當局宣布武漢全面封城後，面對民眾長時間隔離所引發的一些問題，中共總書記習近平在3月10日視察武漢時表示，「群眾在家隔離時間長了，發幾句牢騷是可以理解的，誰願意老悶在家裏啊！有情緒宣泄，要理解、寬容、包容。」