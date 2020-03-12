【新冠肺炎】鍾南山：病毒可能從污水渠或排氣管傳播

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續。國家衛健委高級別專家組組長、中國工程院院士鍾南山昨日（11日）表示，新型冠狀病毒可能通過污水渠或管道傳播。他又指，病毒平均潛伏期或為4天，大部份患者潛伏期為2到7天。

據《南方都市報》報道，鍾南山近日通過遠程視像應邀向歐洲呼吸學會介紹了中國抗疫的成果和經驗。他表示，目前是否有糞便傳播是大家關心的問題。研究數據提示病人的糞便、尿液中存在傳染性的病毒，血液中也有病毒存在，但病人糞便或尿道中的病毒是否具有呼吸道的傳染性，他就指現階段並不清楚。

鍾南山特別提醒，對於新型冠狀病毒的傳播途徑仍需深入研究，查明是否由於污水渠或排氣管洩露造成。他舉例，在鑽石公主號上，直到2月29日，船上有近1/5的乘客感染，原因可能是通過管道或污水渠促進了傳播。

圖為鍾南山。（網上圖片）

無證據顯示可母嬰垂直傳播

至於新型冠狀病毒是否可透過母嬰垂直傳播，鍾南山表示，從收集的9名患者情況來看，其中的母親感染，但順利分娩後的嬰兒沒有感染，檢查羊水、臍帶血、新生兒咽拭子以及母乳樣本均呈陰性，目前尚沒有證據顯示垂直傳播的存在。

鍾南山介紹，該病毒的潛伏期可能是平均4天，大部份患者潛伏期為2到7天，其中大多數曾到過武漢或者接觸過從武漢來的人。超過85%患者出現胸部電腦斷層掃瞄（CT）異常，其中毛玻璃樣改變或雙側浸潤是最常見的表現。有一些無症狀患者，沒有CT異常。

他又表示，雖然對於出院後核酸檢測仍呈陽性的患者是否具有傳染性，目前尚無定論，但大部份患者出院復陽的可能性較小。

（南方都市報）