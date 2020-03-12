【新冠肺炎】一度病情惡化　內地天文學泰斗韓天芑及夫人治癒

98歲浙江籍天文學泰斗韓天芑日前驚傳感染新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎），並一度器官衰竭，性命垂危。據央視今天（12日）消息，經浙大二院醫護團隊20個日夜的治療和護理，98歲浙江籍天文學泰斗韓天芑及85歲夫人已治癒，將於周六（14日）出院。韓天芑也是浙江援湖北醫療隊目前收治的年齡最大新冠肺炎患者。

馳援武漢的浙大二院醫務部主任張秀來介紹：「入院時兩位老人精神萎靡，氧飽和度不佳，均屬重症患者。夫妻倆的基礎疾病較多，出現嚴重食慾減退、營養不良及低鈉血症等併發症。」對此，前方醫療隊高度重視，與後方多次視像連線，開展多學科討論，從營養支持、早期康復及精細護理等多個方面，給予個性化、精準化的治療。

張秀來表示，目前，韓天芑及夫人已連續2次核酸檢測結果為陰性，肺部電腦斷層掃瞄顯示已吸收，達到出院標準。

+ 6 + 5 + 4

據內媒早前報道，韓天芑於2月中旬確診為新冠肺炎，隨後在武漢協和腫瘤醫院接受治療。韓天芑孫女韓時珺在2月23日晚收到醫院發的病危通知。隨後，韓天芑夫人也因感染新冠肺炎住進ICU。當時，夫妻倆均屬重症患者，且基礎疾病較多，出現嚴重食慾減退、營養不良及低鈉血症等併發症。

據了解，韓天芑夫婦此前於江漢區社會福利院同住一間房間。據《澎湃新聞》2月24日下午報道，江漢區社會福利院辦公室工作人員表示，該院當時已確診14宗新冠肺炎病例。

公開資料顯示，1923年2月11日，韓天芑出生於浙江省象山縣海潭村。1957年9月，中國科學院地理所大地測量組遷到武漢，並改建為中國科學院測量與地球物理研究所，韓天芑作為研究員和室主任一直負責天文大地測量方面的工作，是中國著名的大地天文學和天文地球動力學家，也是中國天文大地測量學科的開創者之一、中國天文地球動力學研究的開拓者之一，在世界時服務、地球自轉變化和恆星光干涉技術的研究中都取得了重要成果。

（綜合報道）