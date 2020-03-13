中動協違規設分支機構被處罰　曾發文稱野生動物是「剛需」遭批

民政部在周五（13日）通報，中國野生動物保護協會（簡稱中動協）違規設立分支機構，對其作出行政處罰，同時責令要撤銷有關的分支機構。值得一提是，其中一個違規設立的分立機構「蛙類養殖專業委員會」，此前曾發表文章，稱一刀切禁止食用野生動物是武斷，「對於人類而言，對野生動物產品的需求從未停止，某種意義上說已經成為『剛性需求』」，引起巨大爭議，最終中動協要發聲明致歉。

中國海關不時檢獲走私野生動物製品。（中新社）

通報指，中動協在分支機構「保護繁育與利用委員會「和「水生野生動物保護分會」之下，違規設立「蛙類養殖專業委員會」、「蛇類養殖專業委員會」、「大鯢專業委員會」、「鱘魚專業委員會」等三級分支機構，違反相關規定。

民政部對中動協作的行政處罰包括有警告，責令撤銷違規設立的分支機構，同時更決家自行政處罰決定生效之日起，將中動協列入社會組織活動異常名錄。

民政部指中動協設立蛙類養殖專業委員會等三級分支機構是違規。（資料圖片）

涉事分支機構稱食用野生動物是「剛需」

此前，蛙類養殖專業委員會在2月16日曾發表了一篇名為《野生動物養殖是人類祖先的偉大創舉》的文章，聲稱「因一次疫情就全面『禁野』是武斷的，不科學、不理性。對於人類而言，對野生動物產品的需求從未停止，某種意義上說已經成為『剛性需求』」。

文章引起巨大有爭議，不少網民都批評以「偉大創舉」去形容養殖野生動物太過誇張，同時又質疑有關說法是號召要食用養殖野生動物。

中動協事後發聲明致歉，指自新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情發生以來，重申協會積極倡導拒絕濫食野生動物，對於公眾的批評意見，將虛心接受並強化管理。聲明更稱，有關的文章使社會造成不良影響，協會已決定撤銷蛙類養殖專業委員會。

（綜合報道）