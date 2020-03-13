【新冠肺炎】中國專家組抵達羅馬　攜帶31噸醫療物資支援意大利

新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情嚴峻，其中意大利是歐洲的重災區，截至周四（12日）已累計有15113宗確診病例，並累計有1016宗死亡病例。當地時間周四深夜10點多，中國政府派遣專家組自上海飛抵意大利首都羅馬的達文西國際機場，將會支援意大利的疫情防控工作，這是繼伊朗、伊拉克後，中國派出援助抗疫的第三支專家團隊。

據了解，專家組的9名成員來自國家衛健委及中國紅十字會，有中國紅十字會一名副會長、國家疾控中心的專家，以及四川大學華西醫院的兩名醫療專家等。專家組同時有攜帶31噸醫療物資，包括有深切治療病房設備、醫療防護用品、抗病毒藥劑等。

專家組攜帶31噸醫療物資支援意大利的疫情防控工作。（微博）

30張重症病床醫療設備由上海瑞金醫院籌措提供，有呼吸機、監護儀、除顫儀、可視喉鏡等。（微博）

其中30張重症病床醫療設備由上海瑞金醫院籌措提供，據副院長陳海濤指，採購目錄是按照中國紅十字會的要求，並結果醫院醫療隊在治療重癥患者的臨床經驗而得來，都是使用率高、針對性強，廣受醫護人員好評的設備，有呼吸機、監護儀、除顫儀、可視喉鏡等。針對部分中國製造的儀器設備，醫院方甚至有特別翻譯一份英文使用說明書，設置英文應用操作界面，並且有配備意大利制式的轉換插座。

意大利外長迪馬約在3月10日同王毅通話時提到，意大利疫情十分嚴峻，且面臨醫療物資和設備短缺問題，希望中國可以幫助解決燃眉之急。此外意大利紅十字會也提出緊急請求，經報國務院聯防聯控機制同意，中國紅十字會組建7人抗疫專家組赴意大利協助開展疫情防控工作。

專家組中有多人是來自四川大學華西醫院的醫療專家。（微博）

值得一提是，今次專家組中有多人是來自四川的醫療專家，據四川省衛健委黨組書記沈驥介紹，原來意大利與四川醫療衛生有一段淵源，意大利政府在1988年無償捐助四川建立最大型的急救中心，30多年來不斷發揮作用，支持四川的醫療服務發展；更重要是意大利的紅十字會及醫學會在2008年汶川大地震時，有特別派出14名急救專家駐紮在四川綿陽的重災區，「我記得有約900名傷員在意大利專家的指導下轉危為安，所以四川人一直抱著感恩的心，這次三名援意專家都是主動報名、主動請纓，覺得在危難的時候要有一份回饋和回報。」

（綜合報道）