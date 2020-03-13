【新冠肺炎】中國包機接回國外華人視頻曝光　醫護細緻嚴謹受稱讚

自湖北武漢爆發的新冠肺炎疫情持續，並在全球蔓延。日前，一段「華人回家感受了一下中國特色社會主義的優越性」的影片，引起廣泛關注。

當地時間3月11日晚，世衛組織（WHO）正式宣布，新冠肺炎疫情已經構成全球性大流行病（pandemic）級別，這意味着全球防疫抗疫難度再度升級。在這之前，中國政府派出包機接回滯留在國外的華人。

3月12日，一段中國包機接華人回國的影片顯示，在返途過程中，醫務人員對華人進行七次測量體温，全程細緻入微、科學嚴謹，受到了華人以及網友的稱讚。更有網民指出，「華人回家感受了一下中國特色社會主義的優越性。」

醫務人員在飛機上為華人實時測量體温。（微博視頻截圖）

早在疫情爆發之初，官方對湖北省武漢實施封鎖。此決定一出，西方主流媒體紛紛用「史無前例」、「高壓手段」、「前所未有」等詞語形容，並對這一強制措施進行質疑。然而，在不到兩個月的時間內，外媒的口風發生了轉變，他們認為考慮北京策略也並未不妥。

自疫情爆發以來，外媒在談到中國防控疫情時扮演了「不光彩」的角色。然而中國依靠強有力的防控措施取得成效，使西方輿論面臨一個尷尬的境地。外媒一直強調中國的制度問題，但多數中國網友和華人認為，此次疫情給了中國與西方不同制度比較孰優孰劣的機會。

面對西方媒體的質疑，中國多數民眾表示接受當下的疫情防控措施。（中新社）

此前3月9日，一名美國華裔患者接受美媒採訪時揭露了美國的疫情形勢，並稱肺炎疫情不是流感，比民眾想象的壞得多。

這名華裔還表示，自己「根本得不到應有照顧」，主動要求的藥物等了一周都沒到。他感到呼吸正在衰竭，擔心很快需要插管，希望能轉移至紐約接受治療。作為一名醫護人員，他在病床上形容自己的狀態很差，呼籲美國民眾嚴肅對待疫情。

截至3月13日，美國的確診病例數已達到1762宗，死亡病例達41宗。令人關注的是，面對當前形勢，美國疾控中心的預防指南至今仍不建議健康人士佩戴口罩。