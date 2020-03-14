【新冠肺炎】「哨子」也吹醒了中共

數日前一篇中國媒體採訪武漢女醫生的文章「發哨子的人」在社交網站上爆火了，爆火的理由也很諷刺：這篇文章發出去之後不久被刪除了。於是，各路中國網民展開一場「接力發文」活動，還出現了波斯語版、韓日英文版，連虛幻電影小說中的「精靈語版」以及「克林貢語版」都出現了(此外還有「摩斯代碼版」等等)。

各路評論也紛紛出籠，有人說這是一場行為藝術，有人說這是「微信公眾號史上最諷刺的一天」，也有人說「喜劇的根本就是悲劇」。可以發現，這場「喜劇」的發酵完全是出乎中共官員預料的──剛開始，「發哨子的人」被無數自媒體轉載，每轉載一次就刪一次。但是到當地時間3月12日這天，打開社交媒體可以發現，似乎「有關部門」已經不太想刪了。

「發哨子的人」故事的主角艾芬醫生。（網絡圖片）

他們已經發現，一開始的刪文章，出現了很大的反效果。若當初不刪，這篇文章可能根本不會破百萬閲讀。3月12日，《環球時報》總編輯胡錫進在社交媒體上寫道，「尊重輿論場的天性和規律，與它們和諧相處......『發哨子的人』這樣的文章多出來幾篇，完全不會敏感」。

中共的宣傳工具眾多。許多時候中共官員無法直接對民意表態，透過部分人之口可以說出來，胡錫進被輿論場視為其一。從「哨子」一文發酵到現在就可發現，「相關部門」，再次誤判了民意。

別說中共宣傳體系，那篇文章被刪文之後民眾的表現，確實比較反常。微信公眾號每年被刪的文章無數，也有不少是人人眼中的「好文章」、「深度報道」，這些文章被刪之後也同樣激起過民眾的不滿。但是如同此次一樣發展出「大型行為藝術」的，從公眾號出現至今，寥寥無幾。

這篇文章之所以熱門，之所以有這麼多人熱血沸騰，是因為民眾的怨氣未解。一開始對疫情發出警告的醫師「被迫消音」，醫院醫師相繼喪生，乃至後來眾多百姓家破人亡，這些並不是「宣傳正能量」就可以平息的。

疫情至今，中國民間對「官」字憋着一股怨氣。(AFP)

中共之誤判在於，認為「政府後來的貢獻」加上「海外疫情嚴重」，就可以「化憤怒為正能量」。醫院的火速落成，物資的有效運送，民眾會給予稱讚，但這與一開始的瞞報、媒體的失聲是完全兩碼事。海外疫情嚴重，也很難當作「原諒」官僚體系的理由，民眾會認為，別的國家至少媒體可以罵政府，至少可以「為人民出氣」。

因為怕民眾把焦點放到「體系缺失」上，怕民眾把焦點聚集在「言論自由」之老議題上。所以，一方面宣傳「外國面對疫情也有缺失，中國政府算相對高效」，一方面看到「吹哨人」之類文章就刪除。這一刪，又捅到了馬蜂窩上。

現在這個當下，中共輿論管控之尺度是難拿捏的，因為民眾已經憋了一肚子怒火。且不說真正失去至親而痛苦的，此次多少人因此失業交不出房貸？雖然有官員陸續下台，但是這很難平息民憤，因為過去太多「離開本省後，調去外省繼續當官」的案例。民眾的思路很簡單──我們百姓這麼慘，為什麼至今沒看到官員解釋或道歉。

武漢一社區，志願者在為居民測量體溫。（中新社）

人都需要出氣口，都想要政府「給個交代」，這不分體制，而是人性。在此情況下，連罵一下都得刪文，這才出現輿論場上此次「大型行為藝術」。

這可以說是中國百姓在用社交媒體，對政府的一次大型抗議。

此刻，這個「哨子聲」恐怕也吹醒了中共，部分官員發現，此刻宣傳正能量將事倍功半，刪文章或管制輿論又會引起激烈反彈。實話實說，人會生氣，也會逐漸淡忘。

但在人們還無法忘卻的時候，政府如何展現自省的能力，如何給人民看到「政府願意聽人民聲音」之態度，就非常重要了。