【新冠肺炎】刪稿引輿論反彈　湖北官媒表揚「發哨人」舊聞被翻出

內地新冠肺炎疫情持續向好，但因疫情所引發的輿論聲卻一直未斷。近日關於武漢前線醫生艾芬的文章遭全網刪除後，湖北官媒此前對其刊發的表揚文章被扒出，再度引起熱議。

3月10日，擁有官方背景的《人物》雜誌刊發文章《發哨子的人》，引起廣泛關注。但不久後遭全網刪除。對此，眾多網友通過各種形式保全了這篇文章。

就在全力「打壓」這篇文章的時候，3月13日，在內地社交媒體上，有網友扒出了湖北官媒在疫情初期曾刊文表揚艾芬的文章。

《湖北日報》曾於2月12日發文對艾芬進行表揚。（《湖北日報》截圖）

據查發現，這篇表揚的文章發佈於2月12日，是在湖北省委機關報《湖北日報》第三版發佈，文中稱武漢市中心醫院急診科主任艾芬，在疫情期間一直在前線救援。

然而，在時隔一個月後，從早期的刊文表揚到現在全網「封殺」，內地因疫情所引發的輿論層出不窮。

伴隨着湖北武漢疫情得到有效遏制，逐漸走出對疫情恐懼的內地普通民眾開始尋求此前未得到答案的輿論風波。

令人關注的就是內地網民近日試圖用各種方法將《發哨子的人》這篇文章傳遞給他人，包括將文章文字翻譯成英文，甚至「火星文」「表情文」，以此表達支持艾芬的態度。

這篇文章稱，早在2019年12月30日，武漢市中心醫院急診科主任艾芬就拿到一份不明肺炎病人的病毒檢測報告，並向醫生同學發出了預警。當晚，這份報告在武漢的醫生圈中傳開，轉發者就包括後來被武漢警方訓誡的8位醫生，其中一位是已經去世的「吹哨人」——李文亮。

文章披露，艾芬將報告外泄後，遭到了所在醫院「前所未有的、非常嚴厲的斥責」。

文章還指出，作為處於輿論風暴中的艾芬，她其實想問幾個問題，譬如「有沒有覺得之前批評她批評錯了？」艾芬則表示，希望能夠給她一個道歉。但她又說，「我不敢問」，「沒有人在任何場合跟我說表示抱歉這句話」。

對此，多維新聞認為，不論從感性角度傾聽艾芬醫生的遭遇，還是為了反思這場已給整個國家造成難以估量重創的疫情，《發哨子的人》都是一篇令人感動、非常有反思價值的自述。

而內地民眾的做法，更是對中國網絡管理的一次重要提醒，告訴了網絡管理部門，與民意溝通如同治水，宜疏不宜堵。

正如內地網友所評價的，刪稿不僅不會封閉輿論，只會引起更大的反彈，加深外界對官方為某些需要出來道歉的官員文過飾非的觀感。