【新冠肺炎】除武漢繼續嚴控　湖北多地有序恢復人員流動公共交通

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情在內地漸見緩和，重災區湖北省的疫情防控指揮部日前亦下發通知，要求在繼續實施嚴格的離開武漢離開湖北省通道管控措施基礎上，開始分區分級控制人員車輛出行。據了解，宜昌、襄陽、黃岡、黃石、咸寧、荊門、潛江、十堰、荊州等至少湖北省9個城市，都已先後發布通告，有序推進復工復產、人員流動。

指揮部的通知亦表明要逐步有序恢復中低風險地區的公共交通。具體措施包括提倡自駕出行、鼓勵「點對點」包車、有序開通公共客運等。前兩者不必另行提供健康證明、流入地接收證明或車輛通行證，後者亦的司機及乘客，亦能憑綠色「健康碼」乘車，只是途經高風險地區是不得上落客。

最高級的「綠碼」，中、低風險地區的持有「綠碼」人士可全省通行。（微博）

對於武漢市方面，通告指要繼續實施嚴格的離開通道管控措施，同時要服務好支援湖北醫療隊、國家部委支援湖北人員、防疫重點工程援建人員以及境外人員（包括國外及港澳臺人員）離開武漢，並且做好滯留在外人員安全有序返回湖北服務保障工作，將他們納入本地疫情防控管理。

以宜昌市為例，當地衛健委在周五（13日）上午發布第13號通告，指要按照分級分區分類管控原則，安全有序人員流動。市域內出行方面，持有綠色「健康碼」的民眾可在各交通管控站掃碼、查驗、測溫正常後通行，也可通過乘坐城區至各縣市之間的縣際班車通行，在城區內則可乘搭的士通行。

武漢仍然要實施嚴格管控措施。（中新社）

通告有強調一點，所有流動人員都必須戴上口罩，主動展示健康碼或其他有效證明及接受體溫檢測，並在到達目的地後主動向當地村（社區）和工作單位報備，自覺遵守疫情防控管理有關規定。

（澎湃新聞）