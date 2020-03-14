【新冠肺炎】習近平分別向韓國意大利及伊朗三國致慰問電

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）在全球蔓延，雖然中國境內的疫情已漸見緩和，但歐美等地都陸續出現大規模爆發，確診及死亡人數激增。中國國家主席習近平周六（14日）特別向韓國、意大利、伊朗三國的元首致慰問電，該三國都是近期疫情最嚴重的國家。

韓國是繼中國以外亞洲疫情最嚴重的國家。（美聯社）

習近平在致韓國總統文在寅的慰問電中指，中韓是守望相助、同舟共濟的友好鄰邦，中國政府和中國人民對韓國目前遭受的疫情和困難感同身受，中國將繼續提供力所能及的援助，支持韓國抗擊疫情。對於意大利，習近平就提到相互支持、合作共贏始終是中意全面戰略夥伴關系的主旋律，「今年是中意建交50周年，我相信在攜手應對疫情的努力中，中意傳統友誼將更加堅固，合作內涵將更加豐富。」

至於伊朗，習近平強調中伊是全面戰略夥伴，伊朗政府和人民此前為中國抗擊疫情提供真誠友善的支持和幫助，如今為幫助伊朗抗擊疫情，中國向伊朗提供一批抗疫物資，派出了誌願衛生專家團隊。習近平表示，中國願同伊朗加強抗疫合作，並繼續向伊朗提供力所能及的幫助。

據最新資料顯示，意大利是整個歐洲疫情最嚴重的國家，周五（13日）新增多達2547宗確診病例，累計確診病例有17660宗，死亡病例更有創單日新高的250宗，累計有1266宗。韓國是繼中國以外亞洲疫情最嚴重的國家，但幸好經歷日前的大幅增長後，確診病例增長速度在周五已稍為放慢至只有107宗，並累計有8086宗。

意大利是整個歐洲疫情最嚴重的國家，累計確診病例已有接近兩萬宗。（美聯社）

至於伊朗，當地過去24小時內有1289宗新增確診病例，累計有11364宗。值得一提是，伊朗有不少政府高層都有中招甚至病逝，第一副總統賈漢吉里（Eshaq Jahangiri）和兩名內閣成員最近被確診，另一名副總統卜特卡爾（Masoumeh Ebtekar）早前亦證實染病。

（綜合報道）