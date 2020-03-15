【新冠肺炎】內地漢馬尼拉乘國泰CX902抵港　入境深圳後確診染病

新冠肺炎（俗稱「武漢肺炎」）疫情持續，深圳衛健委今日（15日）通報，昨日（14日）深圳新增1例新冠肺炎病例，患者於上周五（13日）從菲律賓馬尼拉乘坐國泰CX902航班到達香港國際機場，隨後乘坐的士前往深圳灣口岸，期間均佩戴口罩。該患者經深圳灣口岸入境深圳後被送院，隨後被確診。

該患者飛抵香港後，隨後乘坐的士前往深圳灣口岸，再經深圳灣口岸前往深圳。（資料圖片）

深圳衛健委通報指，該患者為一名52歲孫姓男子，中國籍，2019年7月起從內地前往菲律賓馬尼拉工作，此前居住於深圳南山區。

3月9日，孫男在馬尼拉開始出現咽痛徵狀。3月13日傍晚，孫男從馬尼拉乘搭國泰CX902航班，並於晚上10:20到達香港國際機場，隨後乘坐香港的士前往深圳灣口岸，期間均佩戴口罩。

當晚11:30，孫男從深圳灣口岸入境，體溫正常（腋溫36.5℃），由於其填寫的健康申報卡顯示有菲律賓工作史、曾出現咽痛等徵狀，深圳海關為孫男採集鼻咽拭子和血液樣本，並將其隔離留觀。

3月14日早上6:30，孫男被送至華中科技大學協和深圳醫院感染科收治觀察。醫院電腦斷層掃描檢查顯示雙肺感染，同日進行核酸檢測，結果為陽性。目前，孫男已被轉到深圳市第三人民醫院隔離治療。經初步判定，孫男在內地的密切接觸者有6名，均已集中隔離醫學觀察，5人核酸陰性，1人結果待出，均未出現異常徵狀。

廣東省衛生健康委通報則指，孫男入境香港國際機場時體溫正常（36.9℃），主動申報曾接觸過新冠肺炎確診病例，隨後在深圳灣口岸隔離室和留驗點隔離觀察。

（綜合報道）