【新冠肺炎．直播】國務院記者會　介紹再貸款支持防疫和復工情況

新型冠狀病毒肺炎（俗稱「武漢肺炎」）疫情持續。國務院聯防聯控機制今天（15日）15時召開新聞發布會，介紹發揮再貸款再貼現政策作用支持疫情防控和復工復產工作情況。

與會嘉賓包括：中國人民銀行貨幣政策司司長孫國峰，銀保監會政策研究局一級巡視員葉燕斐，農業發展銀行執行董事、副行長林立，農業銀行副行長湛東昇。會議由國家衛生健康委新聞發言人、宣傳司副司長米鋒主持。

主持人通報最新疫情。（01直播）

主持人通報最新疫情。3月14日0至24時，各省份新增確診病例20例；新增死亡病例10例，全部為湖北病例，新增疑似病例39例。當日新增治癒出院病例1370例，解除醫學觀察的密切接觸者1409人，重症病例減少384例。

截至3月14日24時，現有確診病例10734例，其中重症病例3226例；累計治癒出院病例66911例，累計死亡病例3199例，累計報告確診病例80844例，現有疑似病例113例。累計追蹤到密切接觸者679759人，尚在醫學觀察的密切接觸者10189人。

湖北新增確診病例4例，全部為武漢病例；新增治癒出院病例1335例，其中武漢1181例；新增死亡病例10例，全部為武漢病例；現有確診病例10431例，其中武漢9911例；這裏面重症病例3163例，其中武漢3058例。累計治癒出院病例54278例，其中武漢37632例；累計死亡病例3085例，其中武漢2456例；累計確診病例67794例，其中武漢49999例。新增疑似病例1例，為武漢病例；現有疑似病例18例，其中武漢15例。

3月14日0至24時，新增報告境外輸入確診病例16例，其中北京5例，浙江4例，上海3例，甘肅3例，廣東1例。截至3月14日24時，累計報告境外輸入確診病例111例。除湖北以外，其他省份新增確診病例16例，均為境外輸入病例；新增疑似病例38例，無新增死亡病例，重症病例減少4例。新增本土確診病例均來自武漢。湖北除武漢以外地市已連續10日無新增本土確診病例報告，湖北以外省份新增本土確診病例數自2月27日以來均在個位數，已連續3日為零報告。